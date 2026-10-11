Lionel Messi a marcat de două ori pentru Inter Miami, în primul meci după retragerea din naționala Argentinei

Cu această dublă, Messi a ajuns la 23 de goluri în actualul sezon, fiind liderul clasamentului golgheterilor din MLS. Argentinianul este și principalul favorit la câștigarea, pentru a treia oară consecutiv, a premiului pentru cel mai bun jucător al campionatului, potrivit ESPN.

Luis Suárez a marcat primele două goluri ale meciului, în prima repriză. Messi a înscris în minutul 47, din apropierea porții, după o pasă a atacantului uruguayan.

Argentinianul a marcat din nou în minutul 60 după o acțiune individuală.

În urma victoriei, Inter Miami a urcat pe locul al doilea în Conferința de Est.

La D.C. United joacă și atacantul român Louis Munteanu, care nu a evoluat în meciul împotriva lui Inter Miami din cauza unei accidentări.

La 39 de ani, Messi rămâne unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei Inter Miami, care încearcă să câștige pentru al doilea an consecutiv titlul în MLS.

Argentinianul are un avans de patru goluri în clasamentul golgheterilor și a oferit 13 pase decisive în acest sezon.

Messi și-a încheiat marți cariera la naționala Argentinei, la Buenos Aires, marcând al 126-lea și ultimul său gol pentru reprezentativa țării, într-un meci amical câștigat împotriva Beninului.