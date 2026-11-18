Căpitanul echipei a declarat că jucătorii își propun să recâștige atașamentul fanilor și să construiască o nouă etapă de succes după retragerea lui Lionel Messi, relatează publicația GOAL.

Emiliano Martínez: „Vrem ca suporterii să se îndrăgostească din nou de echipă”

Argentina a oferit o demonstrație de forță pe stadionul Mario Alberto Kempes, într-una dintre cele mai categorice victorii ale sale din ultima perioadă.

Selecționata pregătită de Lionel Scaloni, vicecampioană mondială în 2026, a evoluat fără Lionel Messi, însă a dominat întâlnirea și a marcat de șapte ori.

La final, Emiliano Martínez, care a purtat banderola de căpitan în absența fundașului Cristian Romero, accidentat, a vorbit despre responsabilitatea noii generații de a continua performanțele Argentinei.

„Vrem să-i facem pe suporteri să se îndrăgostească din nou de echipă”, a declarat portarul.

Martínez a explicat că fotbaliștii argentinieni au fost conștienți de necesitatea unui efort suplimentar într-o perioadă de tranziție.

„Știam că trebuie să depunem un efort în plus și am vrut să începem să câștigăm în această nouă etapă, acum fără Leo”, a adăugat internaționalul argentinian.

Șapte goluri marcate de patru jucători

Victoria Argentinei a fost construită în special prin evoluțiile jucătorilor ofensivi, care au profitat de oportunitatea de a se afirma în absența fostului căpitan.

Nico Paz, mijlocașul ofensiv al formației Como, a înscris de două ori în prima repriză, confirmând forma bună din ultimele apariții la echipa națională.

Tot în prima parte a întâlnirii, Julián Álvarez a reușit o dublă.

După pauză, Franco Mastantuono, introdus în locul lui Paz, a marcat la rândul său două goluri, iar Alexis Mac Allister a completat lista marcatorilor.

Scorul de 7-0 a venit după înfrângerea suferită de Argentina în fața Uruguayului, scor 1-2, în meciul precedent.

Pentru partida cu Costa Rica, selecționerul Lionel Scaloni a efectuat cinci modificări în formula de start, iar răspunsul echipei a fost unul categoric.

Emiliano Martínez a egalat un record al naționalei Argentinei

Dincolo de succesul colectiv, partida a avut o semnificație specială și pentru Emiliano Martínez.

Portarul a ajuns la 47 de meciuri fără gol primit în tricoul Argentinei, egalând recordul deținut de Sergio Romero.

Performanța a venit la revenirea sa după o intervenție chirurgicală suferită în urma unei fracturi de mandibulă.

Martínez a recunoscut că a traversat o perioadă dificilă, dar a subliniat importanța revenirii în echipă.

„Dorința este mereu acolo. Mi s-au întâmplat mai multe lucruri în ultima vreme și trebuia să fiu bine, pentru că echipa are nevoie de mine”, a afirmat portarul.

Argentina își construiește viitorul după retragerea lui Messi

Succesul împotriva Costa Ricăi a evidențiat potențialul noii generații de internaționali argentinieni, într-un moment în care echipa încearcă să își redefinească jocul fără Lionel Messi.

Nico Paz și Franco Mastantuono se numără printre fotbaliștii tineri care au început să își asume roluri importante în compartimentul ofensiv, alături de jucători deja consacrați, precum Julián Álvarez și Alexis Mac Allister.

Pentru Emiliano Martínez, obiectivul depășește însă rezultatul unei singure partide. Mesajul căpitanului reflectă dorința vestiarului de a menține legătura cu suporterii și de a demonstra că Argentina poate continua să obțină performanțe și în perioada de după Messi.