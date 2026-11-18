Messi, câștigător de opt ori al Balonului de Aur, l-a plasat pe Maza pe locul al treilea în clasamentul său de la ediția 2026 pentru premiul destinat celui mai bun tânăr fotbalist al anului, după Lamine Yamal și Pau Cubarsí. Argentinianul a fost singurul membru al juriului care l-a inclus pe internaționalul algerian între primele trei poziții.

Sistemul de votare acordă cinci puncte pentru prima poziție, trei pentru a doua și un punct pentru a treia. Astfel, Maza a primit unicul său punct în clasamentul final chiar din partea lui Messi, încheind competiția pe locul al nouălea, între cei zece nominalizați.

„Să fiu ales de Messi este o mare onoare pentru mine. Este ceva special și îți oferă multă motivație suplimentară. Câștigarea Balonului de Aur este unul dintre visurile mele”, a declarat Maza pentru Sky Sports Germania.

Paris Saint-Germain este interesată de transferul său

Performanțele mijlocașului de 20 de ani au atras atenția mai multor cluburi importante. Paris Saint-Germain și-a manifestat deja interesul pentru fotbalist și a luat în calcul inclusiv posibilitatea unui transfer în perioada de mercato din ianuarie 2027, potrivit informațiilor publicate de sursa citată.

„Ar fi, desigur, un vis uriaș să pot juca pentru un club atât de mare. Cred că știm cu toții cât de mare este PSG și că face parte dintre cele mai bune cluburi din lume, alături de Real Madrid, Barcelona și Arsenal”, a spus Maza.

În prezent, nu există informații despre o ofertă oficială din partea lui Arsenal. Publicația GOAL consideră însă că profilul mijlocașului s-ar potrivi în Premier League și că formația pregătită de Mikel Arteta ar putea intra în cursa pentru semnătura sa. Argumentul este legat atât de calitățile tehnice ale jucătorului, cât și de capacitatea sa de a evolua pe mai multe poziții în linia mediană.

Maza l-a indicat pe Mesut Özil drept unul dintre idolii săi din copilărie, fiind impresionat de evoluțiile fostului internațional german în tricoul lui Arsenal.

De la academia lui Hertha Berlin la Bayer Leverkusen

Născut la Berlin, pe 24 noiembrie 2005, dintr-un tată algerian și o mamă vietnameză, Ibrahim Maza și-a petrecut o mare parte a copilăriei în capitala Germaniei. A început fotbalul în cadrul academiei lui Hertha Berlin, la vârsta de 11 ani, iar debutul la prima echipă a venit în sezonul 2022-2023, când avea 17 ani.

La ultima etapă a acelui campionat, Maza a marcat primul său gol pentru Hertha, într-o victorie cu 2-1 împotriva lui Wolfsburg. A devenit astfel cel mai tânăr marcator din istoria clubului, la vârsta de 17 ani, șase luni și trei zile.

După retrogradarea formației berlineze, mijlocașul a continuat să evolueze în liga secundă germană și a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei. În sezonul 2024-2025, a contribuit cu 12 goluri sau pase decisive în 36 de apariții în toate competițiile.

În mai 2025, Bayer Leverkusen a câștigat cursa pentru semnătura sa, plătind aproximativ 12 milioane de euro. Maza a semnat atunci un contract valabil până în vara anului 2030.

Directorul sportiv al clubului, Simon Rolfes, a explicat la momentul transferului că algerianul se potrivește stilului de joc al formației și a remarcat calitățile sale tehnice, driblingul și capacitatea de a-și pune colegii în valoare.

Maza a devenit un jucător important la Leverkusen

În primul său sezon la Leverkusen, mijlocașul a reușit să se adapteze rapid la nivelul Bundesligii și a contribuit la parcursul echipei în campionat și Liga Campionilor. A marcat cinci goluri în toate competițiile și a oferit șapte pase decisive, două dintre acestea venind în partidele europene împotriva lui Manchester City și Newcastle.

În actualul sezon 2026-2027, Maza și-a consolidat poziția în echipă. Potrivit statisticilor Bundesliga, după nouă apariții în campionat, acesta are trei goluri și trei pase decisive. În toate competițiile, bilanțul său a ajuns la patru goluri și patru pase decisive, conform datelor Opta.

Una dintre cele mai apreciate calități ale sale este versatilitatea. Maza poate evolua ca mijlocaș ofensiv, într-un rol de număr 10, dar și ca mijlocaș central sau în flancurile atacului.

Antrenorul Carles Martínez Novell i-a oferit un rol important în construcția ofensivă, iar parteneriatul cu atacantul Patrik Schick a devenit tot mai eficient. Cei doi au dezvoltat o bună înțelegere în joc, iar Maza a contribuit cu pase decisive la golurile atacantului ceh.

Leverkusen pregătește prelungirea contractului până în 2031

Interesul cluburilor importante a determinat conducerea lui Bayer Leverkusen să înceapă negocierile pentru prelungirea contractului mijlocașului. Potrivit declarațiilor directorului sportiv Simon Rolfes pentru Kicker, discuțiile dintre club și reprezentanții jucătorului sunt în desfășurare.

Leverkusen ar dori să extindă înțelegerea până în vara anului 2031, fără introducerea unei clauze de reziliere. Salariul anual al fotbalistului ar urma să crească de la aproximativ 2,5 milioane de euro la 4-4,5 milioane de euro brut, potrivit presei germane.

O eventuală prelungire nu înseamnă însă că Maza va rămâne neapărat până în 2031 la Leverkusen.

Paris Saint-Germain a făcut deja demersuri pentru a-și manifesta interesul, în timp ce Manchester City l-a monitorizat pe mijlocaș în perioada de mercato din vară.

Maza, care a evoluat anterior pentru reprezentativele de juniori ale Germaniei, a ales în 2024 să reprezinte naționala Algeriei, țara de origine a tatălui său. În 2025, a debutat pentru prima reprezentativă, iar ulterior a participat la Cupa Africii pe Națiuni. La Cupa Mondială din 2026, a avut ocazia să îl întâlnească pe Lionel Messi în meciul direct dintre Algeria și Argentina.