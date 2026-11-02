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Arsenal câștigă pe Anfield după 14 ani și urcă pe primul loc în Premier League. Liverpool încheie derby-ul fără niciun șut pe poartă

Arsenal a învins Liverpool cu 1-0, duminică, pe Anfield, și a revenit pe primul loc în Premier League. Londonezii au câștigat pentru prima dată pe terenul rivalilor după 14 ani, într-un meci în care gazdele au expediat 17 șuturi, dar niciunul pe spațiul porții.
Arsenal câștigă pe Anfield după 14 ani și urcă pe primul loc în Premier League. Liverpool încheie derby-ul fără niciun șut pe poartă
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
02 nov. 2026, 07:22, Sport
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Kai Havertz a marcat singurul gol în minutul 16, după o centrare a lui Declan Rice. Victoria a dus echipa antrenată de Mikel Arteta la 24 de puncte, cu trei peste Manchester City, scrie Opta. Liverpool ocupă locul cinci, la nouă puncte de lider.

Havertz a decis derby-ul în minutul 16

Arsenal a început mai bine partida și a profitat de o greșeală a portarului Alisson, care a trimis o pasă imprecisă din propria jumătate. Londonezii au recuperat mingea, iar Declan Rice a avansat pe partea dreaptă și a centrat în fața porții. Havertz a înscris de la mică distanță. Germanul a ajuns astfel la 46 de goluri în Premier League și l-a depășit pe Ilkay Gündogan, care avea 45. Havertz devine cel mai prolific marcator german din istoria competiției.

Liverpool a reacționat și a dominat o bună parte din prima repriză. Florian Wirtz a trimis mingea în transversală dintr-o lovitură liberă, iar Alexis Mac Allister a ratat o ocazie importantă, reluând cu capul peste poartă dintr-o poziție favorabilă. După pauză, Alexander Isak a șutat pe lângă poarta lui David Raya, însă gazdele nu au reușit să transforme posesia și presiunea ofensivă în goluri. Arsenal s-a apărat organizat și a încercat să profite de spațiile lăsate de adversari.

Liverpool, o premieră negativă după 442 de meciuri pe Anfield

Potrivit Opta, Liverpool a încheiat partida fără niciun șut pe spațiul porții, deși a avut 17 încercări de a marca. Este prima dată când formația de pe Anfield înregistrează această statistică într-un meci de Premier League disputat acasă, de la începutul evidențelor Opta din sezonul 2003-2004.

În această perioadă, Liverpool a jucat 442 de meciuri de campionat pe propriul stadion. În schimb, Arsenal a pus capăt unei serii de 16 deplasări fără victorie pe Anfield, în toate competițiile. Ultimul succes al londonezilor pe acest stadion fusese în septembrie 2012, când câștigaseră cu 2-0.

Echipa lui Arteta are acum 24 de puncte după nouă etape, cel mai bun start al unei formații din Premier League de la Arsenal în sezonul 2022-2023, potrivit Opta. Liverpool a înscris numai patru goluri în primele cinci partide disputate acasă în actuala ediție de campionat, egalând cele mai slabe performanțe ale clubului la acest capitol, consemnate în sezoanele 1913-1914 și 2012-2013.

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