Arsenal câștigă pe Anfield după 14 ani și urcă pe primul loc în Premier League. Liverpool încheie derby-ul fără niciun șut pe poartă

Kai Havertz a marcat singurul gol în minutul 16, după o centrare a lui Declan Rice. Victoria a dus echipa antrenată de Mikel Arteta la 24 de puncte, cu trei peste Manchester City, scrie Opta. Liverpool ocupă locul cinci, la nouă puncte de lider.

Havertz a decis derby-ul în minutul 16

Arsenal a început mai bine partida și a profitat de o greșeală a portarului Alisson, care a trimis o pasă imprecisă din propria jumătate. Londonezii au recuperat mingea, iar Declan Rice a avansat pe partea dreaptă și a centrat în fața porții. Havertz a înscris de la mică distanță. Germanul a ajuns astfel la 46 de goluri în Premier League și l-a depășit pe Ilkay Gündogan, care avea 45. Havertz devine cel mai prolific marcator german din istoria competiției.

🚨🎥| No penalty for Liverpool here. 😳 https://t.co/jblcreb4Ik — Kalshi FC (@KalshiFC) November 1, 2026

Liverpool a reacționat și a dominat o bună parte din prima repriză. Florian Wirtz a trimis mingea în transversală dintr-o lovitură liberă, iar Alexis Mac Allister a ratat o ocazie importantă, reluând cu capul peste poartă dintr-o poziție favorabilă. După pauză, Alexander Isak a șutat pe lângă poarta lui David Raya, însă gazdele nu au reușit să transforme posesia și presiunea ofensivă în goluri. Arsenal s-a apărat organizat și a încercat să profite de spațiile lăsate de adversari.

Liverpool, o premieră negativă după 442 de meciuri pe Anfield

Potrivit Opta, Liverpool a încheiat partida fără niciun șut pe spațiul porții, deși a avut 17 încercări de a marca. Este prima dată când formația de pe Anfield înregistrează această statistică într-un meci de Premier League disputat acasă, de la începutul evidențelor Opta din sezonul 2003-2004.

În această perioadă, Liverpool a jucat 442 de meciuri de campionat pe propriul stadion. În schimb, Arsenal a pus capăt unei serii de 16 deplasări fără victorie pe Anfield, în toate competițiile. Ultimul succes al londonezilor pe acest stadion fusese în septembrie 2012, când câștigaseră cu 2-0.

Echipa lui Arteta are acum 24 de puncte după nouă etape, cel mai bun start al unei formații din Premier League de la Arsenal în sezonul 2022-2023, potrivit Opta. Liverpool a înscris numai patru goluri în primele cinci partide disputate acasă în actuala ediție de campionat, egalând cele mai slabe performanțe ale clubului la acest capitol, consemnate în sezoanele 1913-1914 și 2012-2013.