Ionuț Iancu, printre liderii Ligii Campionilor la handbal. Cifrele internaționalului român la revenirea spectaculoasă după accidentare

În vârstă de 32 de ani, Ionuț Iancu este unul dintre oamenii importanți ai echipei pregătite de Paulo Pereira. Cifrele sale din actuala ediție a Ligii Campionilor confirmă contribuția pe care o are în defensiva campioanei României.

Performanțele sale sunt cu atât mai importante cu cât internaționalul român a revenit în acest sezon după o accidentare gravă, care l-a ținut departe de teren aproximativ cinci luni.

Potrivit statisticilor publicate de Federația Europeană de Handbal (EHF), Iancu a înregistrat 49 de intervenții din 157 de aruncări în șase meciuri, ceea ce reprezintă o eficiență de 31,21%. Cu acest bilanț, goalkeeperul dinamovist ocupă locul al nouălea în clasamentul portarilor după numărul total de parade.

Liderul acestei ierarhii este spaniolul Sergey Hernández, de la Magdeburg, cu 86 de intervenții și o eficiență de 39,09%. Pe următoarele poziții se află danezul Magnus Kjærsgaard-Petersen (SAH Aarhus), cu 75 de parade, și muntenegreanul Nebojša Simić (Melsungen), cu 74.

MVP-ul etapei a șasea, după prestația de la Montpellier

Iancu este și unul dintre jucătorii care au contribuit decisiv la calificarea lui Dinamo în grupele principale, într-o grupă dificilă, din care au mai făcut parte Barcelona, SAH Aarhus și Montpellier.

Cea mai recentă evoluție remarcabilă a internaționalului român a venit în victoria categorică obținută de Dinamo în Franța, joi seară, scor 36-26 cu Montpellier, rezultat care a asigurat calificarea în Main Round pentru campioana României.

Iancu a avut 14 intervenții, cu un procentaj de 40%, și a înscris inclusiv un gol. Prestația sa a fost remarcată de EHF, care l-a desemnat MVP-ul etapei a șasea din Liga Campionilor.

A fost o contribuție importantă într-un meci în care Dinamo a dominat repriza secundă, după ce la pauză cele două echipe se aflau la egalitate, 16-16.

Accidentare gravă la începutul anului

Parcursul lui Ionuț Iancu din actualul sezon este cu atât mai remarcabil dacă ținem cont de problemele medicale pe care le-a traversat în prima parte a anului.

În februarie 2026, portarul lui Dinamo a suferit o accidentare gravă în partida de campionat câștigată de formația bucureșteană pe terenul celor de la CSM Constanța, scor 33-23.

Diagnosticul a fost o ruptură la nivelul tendonului bicepsului brahial stâng, iar clubul a anunțat atunci că recuperarea va dura aproximativ cinci luni. Din cauza acestei probleme, Iancu a ratat finalul sezonului și a fost nevoit să treacă printr-un proces îndelungat de recuperare.

Revenirea sa a fost una încurajatoare. La mijlocul lunii septembrie, în derby-ul câștigat de Dinamo împotriva rivalei Steaua, scor 30-23, internaționalul român a avut 15 intervenții și un procentaj de 48%, confirmând că poate redeveni un om important pentru echipă.

Dinamo continuă aventura europeană

După calificarea în grupele principale ale Ligii Campionilor, Dinamo se pregătește pentru confruntări Sporting Lisabona, GOG, Magdeburg și Kielce.

Programul complet al lui Dinamo în Main Round:

2026

18/19 noiembrie: Sporting CP – Dinamo București

25/26 noiembrie: Dinamo București – Industria Kielce

2/3 decembrie: SC Magdeburg – Dinamo București

9/10 decembrie: Dinamo București – GOG

2027

10/11 februarie: Industria Kielce – Dinamo București

17/18 februarie: Dinamo București – SC Magdeburg

24/25 februarie: Dinamo București – Sporting CP

3/4 martie: GOG – Dinamo București

Datele exacte și orele disputării partidelor urmează să fie stabilite.