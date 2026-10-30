„Emoțiile sunt la un nivel mult mai ridicat”. Adrian Mihalcea, înaintea reîntâlnirii cu Dinamo

„Ca de fiecare dată, e un meci special. Emoțiile sunt la un nivel mult mai ridicat, dar, în același timp, atașamentul oamenilor din Arad, al spectatorilor și al ultrașilor, mă face să mă gândesc doar la victorie. Este o competiție și, bineînțeles, îmi doresc cele trei puncte”, a declarat antrenorul Adrian Mihalcea, vineri, la conferința de presă premergătoare partidei cu Dinamo.

Întrebat dacă Dinamo este principala favorită la titlu, Mihalcea a preferat să spună doar că echipa dinamovistă se va lupta pentru un loc de cupă europeană.

„Este una dintre echipele care se va bate pentru cupele europene”, a spus tehnicianul.

„Dinamo, în ultimii ani, a avut un progres normal, firesc. Obiectivul ar fi undeva, consider eu, 1-3, cupele europene. Dar, în momentul când te afli pe primul loc, nu ai cum să nu te gândești puțin în momentul de față și la câștigarea titlului. Numai că, într-adevăr, vorbim doar de etapa a 14-a. Va urma un play-off unde se pot schimba foarte multe. Dar Dinamo, în momentul de față, arată bine. Cu mai multă organizare, cu un plus de valoare, jucători poate aduși și în iarnă mai calitativi, se pot gândi și la titlu. Dar e prea devreme să te gândești la un obiectiv clar”, a completat el.

Dinamo, „joc combinativ”

Mihalcea a remarcat și forța colectivă a formației pregătite de Nuno Campos.

„Nu există doar un jucător. Vorbim despre o echipă foarte bine organizată, în toate compartimentele sunt echilibrați și cam fiecare jucător în parte și-a depășit limitele. Tocmai de aceea cred că jocul lor este unul combinativ, este un joc colectiv și nu există doar un jucător care ar putea să facă diferența”, a explicat antrenorul arădenilor.

Întrebat dacă se va bucura sau va fi dezamăgit în cazul unei victorii a UTA în fața fostei sale echipe, Mihalcea a spus că prioritățile sale sunt legate exclusiv de formația arădeană.

„Nu are nicio legătură ceea ce simt și ceea ce am trăit până acum. În momentul de față, pentru mine și pentru echipa mea este foarte important să câștigăm puncte”, a afirmat tehnicianul.

Mihalcea, cinci trofee câștigate cu Dinamo

Legătura lui Adrian Mihalcea cu gruparea din Ștefan cel Mare datează din 1996, când a ajuns la Dinamo de la Dunărea Călărași. A evoluat pentru formația bucureșteană în perioada 1996-2002, revenind pentru un ultim sezon în 2004-2005.

În tricoul alb-roșu, atacantul a câștigat două titluri de campion al României, în sezoanele 1999-2000 și 2001-2002, precum și trei Cupe ale României, în 2000, 2001 și 2005.

Bilanțul său în campionat este unul impresionant: 181 de meciuri și 68 de goluri. Aceste cifre îl plasează printre primii zece marcatori din istoria clubului.

Sezonul 1999-2000 a fost unul dintre cele mai importante din cariera sa. Dinamo a câștigat atunci atât campionatul, cât și Cupa României, realizând eventul. Mihalcea a înscris 13 goluri în campionat în acea ediție.

Cel mai prolific sezon al său în tricoul dinamovist a fost însă 1998-1999, când a marcat 18 goluri în 32 de partide de campionat.

A antrenat-o și pe Dinamo, dar experiența a fost scurtă

Mihalcea a revenit la Dinamo și în calitate de antrenor principal, în martie 2020, într-un moment extrem de dificil pentru club, în perioada pandemiei.

Mandatul său a durat doar până în iulie 2020. În cele șapte partide conduse de pe bancă, tehnicianul a obținut o victorie, o remiză și cinci înfrângeri. A părăsit echipa după ce Dinamo a ajuns într-o situație complicată în lupta pentru evitarea retrogradării.

Dinamo – UTA se va disputa duminică, 1 noiembrie, de la ora 20:30, contând pentru etapa a 14-a din Superliga. Înaintea rundei, Dinamo ocupă primul loc, cu 30 de puncte, iar UTA se află pe locul 8, cu 18 puncte.