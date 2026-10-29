„Nu se poate vorbi în niciun caz de vreo criză”. Pancu, după două meciuri fără victorie pentru Rapid. Ce a spus despre scandările rasiste

Rapid vine după două rezultate fără victorie. Sâmbătă, giuleștenii au pierdut cu 1-4 pe Arena Națională cu FCSB, în etapa a 13-a a campionatului, după ce au condus la pauză. Marți, în etapa a doua a grupelor Cupei României, echipa pregătită de Pancu a remizat, în deplasare, cu FC Corvinul Hunedoara, scor 0-0.

Tehnicianul a recunoscut că echipa sa a avut o prestație foarte slabă în derby-ul cu FCSB, pierdut cu 1-4, dar a criticat reacțiile negative apărute după acest rezultat.

„Nu există pasă proastă. Am jucat un meci mai slab, foarte slab, într-adevăr, dar e doar unul singur din cele 13 de campionat plus două de Cupă. (…) Nu se poate vorbi în niciun caz de vreo criză. Suntem foarte bine în continuare”, a declarat Pancu, joi, în conferința de presă premergătoare meciului cu Csikszereda.

Antrenorul a explicat că deplasarea la Petroșani, unde Corvinul își dispută meciurile de pe teren propriu, a fost dificilă inclusiv din cauza duratei drumului. Potrivit acestuia, echipa a petrecut aproximativ șapte ore în autocar atât luni, cât și marți, iar o parte dintre jucători au rămas acasă.

„Suntem în fața unui joc care se anunță complicat din punct de vedere mental, pentru că este o săptămână grea. Am încercat să trecem cât mai repede peste meciul de sâmbătă, care a fost total nereușit”, a afirmat tehnicianul.

„Sunt o echipă care poate pune probleme reale și vom trata jocul cu maximă seriozitate, pentru că avem nevoie mare de trei puncte mâine, pentru a ieși ușor din aceste zile puțin mai nefericite pentru noi”, a spus el despre adversara de vineri.

Rezultatul cu Corvinul nu a fost unul negativ

În privința remizei cu Corvinul, Pancu a subliniat că a folosit mai mulți jucători care au evoluat mai puțin în acest sezon și a apreciat că rezultatul nu poate fi considerat negativ comparând loturile pe care le-au avut pe teren cele două echipe.

În urma eșecului cu FCSB, Rapid a coborât pe locul al treilea în clasament. Giuleștenii au 27 de puncte, fiind în urma lui Dinamo (30 puncte) și Universității Craiova (29 puncte).

Csikszereda se află pe ultima poziție, cu cinci puncte.

Referindu-se la perioada de transferuri din iarnă, Pancu a spus că, din punctul său de vedere, Rapid ar avea nevoie de două achiziții importante, fără să dezvăluie posturile vizate.

„În momentul de față, Rapid are nevoie de doi jucători. Doi jucători cu mare experiență. Atât”, a declarat tehnicianul, precizând că are deja în vedere profilul fotbaliștilor pe care și-i dorește.

Pancu a admis însă că realizarea transferurilor depinde și de situația financiară a clubului, după cheltuielile din acest an.

Pancu cere sancțiuni mai dure pentru scandările rasiste

Daniel Pancu a abordat și problema scandărilor rasiste din fotbalul românesc, în contextul incidentelor de la meciul CFR Cluj – Universitatea Cluj, disputat miercuri în Cupa României. Antrenorul Rapidului consideră că astfel de comportamente persistă de prea mulți ani, iar schimbarea nu poate veni fără sancțiuni concrete împotriva celor responsabili.

„Momentul zero trebuie să fie mai demult, dacă mă întrebați pe mine, pentru că se întâmplă de foarte mulți ani”, a declarat Pancu, întrebat dacă recentele incidente ar putea reprezenta un punct de cotitură pentru fotbalul românesc.

Tehnicianul a susținut că regulile mai stricte aplicate la nivel european ar trebui preluate și în România.

„Regulile mai stricte, cel puțin la nivel european, ar trebui adoptate și la noi și, cu siguranță, nu știu, depunctări, meciuri pierdute sau interziși suporterii pe stadion, cred că se va face liniște”, a afirmat antrenorul.

Pancu a amintit că asemenea episoade nu sunt noi și că s-a confruntat cu situații similare inclusiv în perioada în care activa la CFR Cluj.

„Sunt lucruri urâte care se petrec pe stadion, tot ne ascundem și tot spunem că este normal că ești pe stadion, poți să înjuri, poți să faci ce vrei tu, dar până nu se iau măsuri concrete, n-are rost să ne consumăm cu astfel de lucruri”, a declarat Pancu.

Antrenorul a descris subiectul drept unul sensibil, dar a insistat că problema nu poate fi rezolvată doar prin reacții publice după fiecare incident.

Ce s-a întâmplat la CFR – U Cluj

Declarațiile vin după ce Marius Șumudică, antrenorul CFR Cluj, a cerut miercuri oprirea temporară a jocului cu Universitatea Cluj, scor 1-3, în urma unor scandări pe care le-a reclamat drept rasiste. Șumudică a explicat ulterior că îi avertizase pe arbitri înaintea partidei și că a apelat la acest gest pentru a atrage atenția asupra comportamentului din tribune.

Partida FC Rapid – FK Csikszereda este programată vineri, de la ora 20:30, pe stadionul din Giulești.