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Liga Profesionistă de Fotbal anunță programul etapei a 21-a din Superliga, prima din 2027

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat joi programul etapei a 21-a din Superliga, prima care se va disputa în anul 2027. Meciurile sunt programate în perioada 15-18 ianuarie, iar orele de disputare vor fi stabilite ulterior.
Liga Profesionistă de Fotbal anunță programul etapei a 21-a din Superliga, prima din 2027
sursă foto: GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
29 oct. 2026, 12:24, Sport
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Etapa a 21-a din Superliga va începe vineri, 15 ianuarie 2027, cu partida în care campioana en-titre Universitatea Craiova va oferi replica nou-promovatei FC Voluntari.

Runde se va încheia luni, 18 ianuarie, cu „Primvs Derby”, între Rapid București și Petrolul Ploiești.

De asemenea, etapa mai cuprinde și meciurile de interes Universitatea Cluj – Dinamo București și FCSB – CFR Cluj.

Programul complet al etapei a 21-a

Vineri, 15 ianuarie

FC Voluntari – Universitatea Craiova

Sâmbătă, 16 ianuarie

FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FC Botoșani

FC Argeș – Oțelul Galați

Universitatea Cluj – Dinamo București

Duminică, 17 ianuarie

Corvinul Hunedoara – UTA Arad

Farul Constanța – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe

FCSB – CFR Cluj

Luni, 18 ianuarie

Rapid București – Petrolul Ploiești

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