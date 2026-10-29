Liga Profesionistă de Fotbal anunță programul etapei a 21-a din Superliga, prima din 2027

Etapa a 21-a din Superliga va începe vineri, 15 ianuarie 2027, cu partida în care campioana en-titre Universitatea Craiova va oferi replica nou-promovatei FC Voluntari.
Runde se va încheia luni, 18 ianuarie, cu „Primvs Derby”, între Rapid București și Petrolul Ploiești.
De asemenea, etapa mai cuprinde și meciurile de interes Universitatea Cluj – Dinamo București și FCSB – CFR Cluj.
Vineri, 15 ianuarie
FC Voluntari – Universitatea Craiova
Sâmbătă, 16 ianuarie
FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FC Botoșani
FC Argeș – Oțelul Galați
Universitatea Cluj – Dinamo București
Duminică, 17 ianuarie
Corvinul Hunedoara – UTA Arad
Farul Constanța – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe
FCSB – CFR Cluj
Luni, 18 ianuarie
Rapid București – Petrolul Ploiești