Liga Profesionistă de Fotbal anunță programul etapei a 21-a din Superliga, prima din 2027

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat joi programul etapei a 21-a din Superliga, prima care se va disputa în anul 2027. Meciurile sunt programate în perioada 15-18 ianuarie, iar orele de disputare vor fi stabilite ulterior.