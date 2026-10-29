Prima pagină » Sport » Etapa a doua a grupelor Cupei României la fotbal se încheie cu trei meciuri. Rezultatele complete din primele două zile

Etapa a doua a grupelor Cupei României la fotbal se încheie cu trei meciuri. Rezultatele complete din primele două zile

Cupa României la fotbal continuă joi cu ultimele trei partide din etapa a doua a fazei grupelor. Deținătoarea trofeului, Universitatea Craiova, evoluează în al doilea meci al zilei, în deplasare. FCSB joacă în ultima partidă a rundei.
Etapa a doua a grupelor Cupei României la fotbal se încheie cu trei meciuri. Rezultatele complete din primele două zile
Petre Apostol
29 oct. 2026, 08:08, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Prima partidă a zilei din Cupa României este Concordia Chiajna – Sepsi OSK, programată la ora 17:00, contând pentru Grupa B.

De la ora 19:00, în Grupa D, FC Voluntari primește vizita deținătoarei trofeului, Universitatea Craiova, care vine după un succes categoric în Superliga, scor 5-0, la Sfântu Gheorghe.

Meciul Gloria Bistrița – FCSB, din Grupa C, încheie etapa, de la ora 21:30.

Rezultatele de miercuri

Miercuri, s-au disputat cinci partide din etapa a doua. Dinamo a obținut una dintre cele mai clare victorii ale zilei, învingând Chindia Târgoviște cu 5-2, în Grupa D. FC Argeș s-a impus cu 3-0 pe terenul formației Corona Brașov, în Grupa C.

Derby de Cluj a fost câștigat de Universitatea Cluj, care a învins cu 3-1 pe CFR, în Gruia. Meciul a fost întrerupt temporar, după ce antrenorul echipei CFR Cluj, Marius Șumudică, a scos formația de pe teren în urma unor scandări ale galeriei Universității.

Celelalte două partide ale zilei s-au încheiat la egalitate: Minerul Lupeni – Politehnica Timișoara 1-1 (Grupa A) și Sporting Liești – FC Bacău 0-0 (Grupa D).

Rezultatele de marți

Etapa a doua din grupele Cupei României a început marți, cu patru meciuri. Petrolul Ploiești a câștigat categoric în fața formației Progresul Spartac, scor 6-0, în Grupa B. FC Bihor Oradea s-a impus în deplasare, cu 2-1, în fața echipei AFK Csikszereda, în Grupa C.

În Grupa A, UTA Arad și FC Botoșani au remizat, scor 2-2, iar Corvinul Hunedoara și Rapid au încheiat partida fără goluri, scor 0-0.

Recomandarea video

ANALIZĂ | Bilanțul la 6 luni al procurorilor-șefi numiți de PSD și Nicușor Dan. Marile dosare au vizat lideri PNL, USR și ”suveraniști” / Parchetele au ignorat cererea Curții de Justiție a UE de redeschidere a marilor dosare de corupție închise pe motiv de prescripție / Cum funcționează și marile instanțe
G4Media
Meciul lui Arsenal, oprit! Jucătorii au plecat la vestiare » Ce a apărut pe cer
GSP.ro
Câți euro a primit Maurice Munteanu, de la Antena 1, pentru cele 8 săptămâni la Asia Express
Gandul
Generalul Iosif Rus a împlinit 111 ani! Povestea românului care a supraviețuit războiului
Cancan
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Prosport
Curiosul caz al șoferului care a ucis doi oameni pe trecerea de pietoni „100% din vina lui” şi a primit 3 ani cu suspendare şi dreptul de a conduce, în timpul procesului
Libertatea
Cum arată Ghiță Mureșan la 55 de ani și cu ce se ocupă de când s-a retras din baschetul profesionist
CSID
Mașina Zilei: Kia Sportage diesel, alternativa sud-coreeană la modelele germane la sub 7.500 de euro. Cu ce dotări vine acest SUV?
Promotor