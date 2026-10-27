Patru meciuri programate marți în Cupa României de fotbal. Corvinul – Rapid, cap de afiș

Prima zi a rundei a doua a grupelor din Cupa României se încheie cu unul dintre cele mai așteptate meciuri ale etapei, între FC Corvinul Hunedoara – Rapid București, programat de la ora 21:30, în Grupa A.

Corvinul a debutat cu dreptul în competiție, învingând-o pe FC Botoșani cu 1-0, în deplasare. Rapid a obținut, la rândul său, o victorie în prima etapă, scor 2-0, pe terenul Politehnicii Timișoara.

Giuleștenii vin însă după înfrângerea cu 1-4 în fața rivalei FCSB, după ce au condus la pauză cu 1-0. Meciul cu echipa din Hunedoara oferă astfel ocazia formației conduse de Daniel Pancu să spele din imaginea din derby și să își consolideze poziția în grupa din Cupa României.

Corvinul, câștigătoare în 2024 în Cupa României, încearcă să valorifice avantajul terenului propriu și să confirme rezultatul obținut în prima etapă.

Echipa pregătită de Florin Maxim vine, de asemenea, după o înfrângere usturătoare în campionat, scor 0-3 cu Universitatea Cluj. În plus, în urmă cu două etape, a pierdut în deplasare chiar cu Rapid București, scor 0-2.

Ziua începe la Miercurea Ciuc

Prima partidă a zilei este AFK Csikszereda – FC Bihor Oradea, programată de la ora 15:00, în Grupa C.

Ciucanii au început faza grupelor cu o victorie în deplasare, scor 2-0, în fața Gloriei Bistrița, în timp ce FC Bihor a remizat, 2-2, cu Corona Brașov.

De la ora 17:00, Progresul Spartac primește vizita formației Petrolul Ploiești, în Grupa B.

Petrolul caută primul succes în această fază a competiției, după ce a pierdut cu 0-1 în fața Universității Cluj în prima etapă. De cealaltă parte, Progresul Spartac vine după înfrângerea cu 2-5 în fața Concordiei Chiajna.

De la ora 19:00, UTA Arad și FC Botoșani se întâlnesc într-un duel al echipelor din Superligă, în Grupa A.

UTA a debutat în grupe cu o victorie clară, scor 3-0, împotriva formației Minerul Lupeni. FC Botoșani a pierdut pe teren propriu, cu 0-1, în fața Corvinului Hunedoara.