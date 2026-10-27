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Schimbare majoră în echipa lui Jannik Sinner. Cine îl va înlocui pe Darren Cahill

Jannik Sinner pregătește o schimbare importantă în echipa sa tehnică. Campionul italian l-a angajat pe suedezul Magnus Norman, cunoscut mai ales pentru colaborarea de succes cu Stan Wawrinka.
Schimbare majoră în echipa lui Jannik Sinner. Cine îl va înlocui pe Darren Cahill
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
27 oct. 2026, 09:34, Sport
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Norman urmează să îl înlocuiască pe Darren Cahill la finalul sezonului, marcând începutul unei noi etape pentru unul dintre cei mai importanți jucători ai tenisului mondial, potrivit publicației The Times.

Magnus Norman, ales pentru a-l înlocui pe Darren Cahill

Potrivit publicației britanice, Sinner a ajuns la un acord cu Magnus Norman, unul dintre cei mai apreciați antrenori din circuitul profesionist.

Suedezul ar urma să intre în noul său rol după încheierea actualului sezon, atunci când Darren Cahill va părăsi echipa italianului.

Mutarea este una importantă pentru Sinner, care a ajuns deja la cinci titluri de Grand Slam și alege să continue alături de un tehnician cu experiență la cel mai înalt nivel al tenisului.

Norman și-a construit reputația de antrenor în special datorită colaborării cu Stan Wawrinka. El a făcut parte din echipa elvețianului în perioada în care acesta a reușit cele mai mari performanțe ale carierei și a cucerit trei trofee de Grand Slam.

Omul din spatele marilor succese ale lui Wawrinka

Wawrinka a reușit să câștige Australian Open, Roland Garros și US Open, performanțe obținute într-o perioadă în care circuitul masculin era dominat de nume precum Novak Djokovic, Rafael Nadal și Roger Federer.

Colaborarea cu Norman a contribuit la transformarea elvețianului într-unul dintre puținii jucători capabili să întrerupă dominația marilor campioni ai generației sale.

Tocmai această experiență îl face pe suedez un antrenor foarte căutat, iar alegerea sa de către Sinner indică intenția italianului de a continua să își dezvolte jocul și să rămână la cel mai înalt nivel.

O nouă etapă pentru campionul italian

Schimbarea va marca și finalul colaborării lui Sinner cu Darren Cahill, unul dintre tehnicienii care au contribuit la ascensiunea italianului spre vârful tenisului mondial.

Cahill are, la rândul său, o experiență considerabilă în circuit și a lucrat de-a lungul carierei cu mai mulți jucători de top.

Prin aducerea lui Magnus Norman, Sinner optează pentru un antrenor care cunoaște îndeaproape presiunea marilor turnee și provocările gestionării carierei unui campion de Grand Slam.

Noua colaborare va începe efectiv după încheierea sezonului, când Norman îl va înlocui pe Cahill în staff-ul italianului.

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