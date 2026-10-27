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A murit Răzvan Apostolescu, jurnalist și comentator sportiv la Radio România Actualități

Răzvan Apostolescu, jurnalist și comentator sportiv al Radio România Actualități, a murit. Activitatea sa este strâns legată de emisiunea emblematică „Fotbal minut cu minut”.
A murit Răzvan Apostolescu, jurnalist și comentator sportiv la Radio România Actualități
Departamentul Sport
27 oct. 2026, 08:38, Sport
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Răzvan Apostolescu a avut o activitate îndelungată în presa sportivă, fiind asociat cu emisiunea „Fotbal minut cu minut”, una dintre producțiile de referință ale radioului românesc.

De-a lungul carierei, Apostolescu a relatat despre numeroase competiții sportive, cu precădere din fotbal.

A acoperit meciuri din Superliga, Cupa României și competițiile internaționale, dar și turnee de minifotbal. Apostolescu a realizat inclusiv transmisiuni de la stadion.

Un episod aparte al carierei sale a fost interviul realizat cu Michel Platini, fostul mare fotbalist francez și președinte al UEFA, în cadrul căruia Ion Țiriac a avut rolul de traducător.

Prin transmisiunile, relatările și interviurile realizate de-a lungul anilor, Răzvan Apostolescu a contribuit la tradiția comentariului sportiv radiofonic din România.

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