Fotbalistul Romei Wesley, în centrul unui scandal după ce soția îl acuză că a înșelat-o

Amanda Martins a publicat luni o serie de mesaje și înregistrări video pe Instagram, în care a vorbit despre relația cu fotbalistul brazilian. Cei doi sunt despărțiți, potrivit Il Messaggero, însă femeia a decis să facă publice detalii despre căsnicia lor după ce au apărut mai multe speculații în mediul online.

„Nu m-a înșelat o dată, nici de două ori, nici de trei ori, ci de nenumărate ori. Și nu a fost vorba despre o femeie, două sau trei, ci despre mai multe, inclusiv prostituate”, a declarat Amanda Martins, citată de publicația italiană Il Messaggero.

Femeia susține că nu se bazează pe zvonuri, ci pe informații pe care afirmă că le-ar fi descoperit personal. Potrivit acesteia, ar fi avut acces la telefonul fotbalistului și ar fi găsit fotografii și înregistrări video de la întâlnirile respective.

„Am văzut totul cu ochii mei”, a afirmat Martins, care a mai susținut că Wesley ar fi purtat verigheta inclusiv în timpul întâlnirilor despre care vorbește.

„Când mergeam la restaurant, mi s-a întâmplat să asist la situații în care îi cerea numărul de telefon chelneriței. Sau le cerea numărul altor fete în timp ce acestea stăteau la coadă la baie. Pentru că, atunci când bea, nu are autocontrol”, a mai spus ea.

Ea a afirmat că a încercat să păstreze căsnicia, sperând să construiască o familie stabilă.

„Am fost înșelată și abandonată. Am acceptat totul în tăcere, am iertat, am încercat cu adevărat să construiesc o familie, să am o căsnicie solidă. Dar nu a funcționat”, a adăugat ea.

Bani, ceasuri de lux și mașini scumpe pe rețelele de socializare

Controversa apare după ce Wesley a publicat pe rețelele de socializare imagini care au atras atenția prin etalarea unor obiecte de valoare, potrivit sursei citate. Într-una dintre postări, fotbalistul apare alături de teancuri de bancnote de 50 de euro, așezate în fața unui echipament de gaming, precum și de două ceasuri de lux, evaluate la mii de euro.

La începutul lunii octombrie, brazilianul își prezentase colecția de automobile, iar câteva zile mai târziu fusese fotografiat la volanul unui Lamborghini în zona Ponte Milvio din Roma. În septembrie 2025, hoți ar fi încercat să pătrundă în vila sa din cartierul Casal Palocco.

Wesley și-a expus pe internet și pasiunea pentru jocurile video. Printre titlurile preferate se numără „171”, un joc brazilian comparat cu seria „Grand Theft Auto”, în care fotbalistul are propriul personaj, îmbrăcat în echipamentul Romei. Într-un videoclip publicat în iulie, el i-a arătat soției accesorii virtuale cumpărate în jocul online „Counter-Strike”, inclusiv un cuțit digital pentru care ar fi plătit peste 2.000 de euro.

Controverse și în perioada petrecută la Flamengo

Nu este prima dată când Wesley apare în presă pentru subiecte din afara terenului de fotbal. În martie 2024, un om de afaceri l-a reclamat pentru o presupusă agresiune într-un local de pe plaja Barra da Tijuca, din Rio de Janeiro. În august, în același an, un videoclip în care fotbalistul apărea într-un club de noapte, după o înfrângere a echipei Flamengo în fața formației Botafogo, a generat critici.

Tot în perioada în care evolua pentru Flamengo, o dispută privată cu un suporter, după înfrângerea în fața echipei argentiniene Central Córdoba, în Copa Libertadores, a ajuns în spațiul public după ce capturi ale conversației au fost distribuite online.

Wesley a ajuns la AS Roma în vara anului 2025 și s-a impus în echipa pregătită de Gian Piero Gasperini, devenind un jucător important pentru formația italiană. Fundașul este, de asemenea, component al reprezentativei braziliene.