Ucraina critică atribuirea Mondialului de Haltere din 2030 Moscovei

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, a calificat luni drept „inacceptabilă” decizia Federației Internaționale de Haltere (IWF) de a atribui Moscovei găzduirea Campionatelor Mondiale din 2030.

Pe platforma de socializare X, Sibiha a declarat că această decizie fără precedent de la începutul războiului ruso-ucrainean riscă să creeze impresia că revenirea marilor evenimente sportive internaționale în Rusia este ceva acceptabil, scrie Anadolu.

Andrii Sibiha: „Rusia continuă să ucidă ucraineni, inclusiv sportivi”

„Rusia continuă să ucidă ucraineni, inclusiv sportivi. Este imoral să i se acorde Moscovei privilegiul de a găzdui un eveniment sportiv internațional major, în timp ce agresiunea sa continuă”, a spus el.

Sibiha a îndemnat IWF, Comitetul Olimpic Internațional (CIO) și comunitatea sportivă internațională să colaboreze pentru a anula această decizie, subliniind că „în momentul în care sportul internațional începe să recompenseze agresorii, își pierde autoritatea morală de a vorbi despre corectitudine, respect și integritate”.

„Nu trebuie să permitem Kremlinului să folosească sportul internațional pentru a obține recunoaștere, legitimitate sau o revenire la normalitate, fără a pune capăt agresiunii și fără a răspunde pentru faptele sale”, a afirmat el.

Decizia IWF reprezintă un nou pas spre reintegrarea Rusiei în sportul internațional, după ani de restricții impuse din cauza războiului din Ucraina.

CIO a ridicat parțial suspendarea Comitetului Olimpic Rus în iulie 2026

În luna iulie, CIO a ridicat parțial suspendarea Comitetului Olimpic Rus, deschizând astfel posibilitatea ca sportivii ruși să participe la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028.

Ultima dată când Moscova a găzduit aceste campionate a fost în 1983.