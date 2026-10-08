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România transferă un patinator de nivel mondial. Luc Economides va reprezenta tricolorul din 2027

Patinatorul Luc Economides, care a reprezentat Franța la Campionatele Europene și Mondiale, va concura pentru România începând din martie 2027, a anunțat Federația Română de Patinaj (FRP). Mutarea face parte dintr-un proiect pe termen lung, principala țintă fiind Jocurile Olimpice de iarnă din 2030.
România transferă un patinator de nivel mondial. Luc Economides va reprezenta tricolorul din 2027
Sursa foto: Facebook/Luc Economides - math.rw
Oana Antipa
08 oct. 2026, 08:22, Sport
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FRP a anunțat pe pagina de Facebook că formalitățile necesare pentru ca Luc Economides să reprezinte România sunt în curs și ar urma să fie finalizate până în martie anul viitor.

Sportivul are experiență la cel mai înalt nivel internațional, după ce a concurat pentru Franța la Campionatele Europene și Mondiale și a obținut medalii în competițiile din Challenger Series.

În prezent, Economides se antrenează la Vaujany, în Franța, în cadrul Amodio Figure Skating Academy, sub îndrumarea lui Florent Amodio, fost campion european și reprezentant al Franței la Jocurile Olimpice.

„Luc devine parte dintr-un proiect care privește mult mai departe decât următorul sezon”, a transmis Federația Română de Patinaj.

Ținta principală: Jocurile Olimpice din 2030

Federația își propune ca Luc Economides să facă parte din proiectul olimpic al României pentru ediția din 2030. Miza este cu atât mai interesantă pentru sportiv cu cât Jocurile Olimpice de iarnă din acel an vor fi organizate în Franța, țara pe care a reprezentat-o până acum în competițiile internaționale.

FRP precizează că includerea lui Economides în echipa României face parte dintr-o strategie mai amplă. Federația urmărește obținerea calificărilor olimpice individuale, dar, pe termen mai lung, și construirea unei echipe care să permită României să aspire la participarea în proba pe echipe -Team Event.

România ar putea avea reprezentanți la masculin și feminin la Mondiale

Prima miză este însă mult mai apropiată. Federația speră ca procedurile necesare schimbării reprezentării sportive să fie încheiate până în martie 2027.

În acest scenariu, România ar putea fi reprezentată la Campionatele Mondiale atât în concursul feminin, prin Julia Sauter, cât și în cel masculin, prin Luc Economides.

FRP leagă transferul sportivului și de strategia de dezvoltare a patinajului la nivel național. Federația invocă apariția unor noi patinoare, inclusiv Berceni Arena din București, și programe precum „Creștem Campioni”, prin care urmărește atragerea unui număr mai mare de copii către sporturile pe gheață.

Planurile merg chiar dincolo de ediția olimpică din 2030. Federația și-a exprimat obiectivul ca, la Jocurile Olimpice de iarnă din 2034, printre reprezentanții României să se afle și sportivi care în prezent sunt la început de drum și fac primii pași pe gheață în țară.

„Un sportiv nou pentru Team Romania. O generație nouă pe gheață. Un proiect construit pentru viitor”, a transmis Federația Română de Patinaj.

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