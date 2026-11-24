Declarațiile au fost făcute la sediul Băncii Naționale a României (BNR), în cadrul evenimentului de lansare a raportului „Assessing Romania’s Competitiveness. A 2027–2035 Strategic Outlook”, realizat sub coordonarea fostului premier italian Enrico Letta.

„Modelul care ne-a dus aici însă s-a epuizat”

Luca Niculescu a evidențiat progresele economice ale României din ultimii 25 de ani, însă a avertizat că modelul actual de creștere economică „s-a epuizat”.

„În 25 de ani, România a urcat de la 26% la 78% din media europeană a PIB-ului pe locuitor și niciun stat intrat în Uniunea Europeană din 2004 încoace nu a recuperat mai repede. Este, după cum scrie Enrico, una dintre cele mai bune ilustrări ale forței transformatoare pe care o are Uniunea Europeană. Modelul care ne-a dus aici însă s-a epuizat”, a declarat premierul.

Premierul a evidențiat și discrepanțele dintre performanțele României în anumite domenii și poziția ocupată în clasamentele internaționale privind competitivitatea.

„La complexitatea exporturilor suntem pe locul 29 din 130 de economii. La competitivitate suntem pe locul 61 din 70, adică penultimii din Uniunea Europeană. Pe scurt, știm să producem lucruri sofisticate, însă uneori reușim să le complicăm pe cele simple”, a afirmat Niculescu.

Niculescu a semnalat și problemele privind digitalizarea administrației publice, în ciuda infrastructurii de telecomunicații dezvoltate din România.

„96% din gospodăriile noastre au fibră optică. Suntem pe locul întâi în Europa. Iar la servicii publice digitale suntem pe ultimul loc”, a precizat premierul.

Premierul a atras atenția și asupra instabilității politice din România.

„Și raportul mai numără ceva care, într-un fel, mă privește și personal în clipa de față. 11 prim-miniștri în 10 ani. Avem o problemă cu stabilitatea și cu asumarea deciziilor care trec de cicluri și de crize politice”, a afirmat Niculescu.

Pact pentru competitivitatea României

Luca Niculescu a precizat că o parte dintre măsurile recomandate în raport se regăsesc deja în programul de guvernare, printre acestea numărându-se simplificarea administrației publice, reducerea deficitului bugetar sub 3% din PIB în 2031 și acordarea unui sprijin țintit în domeniul energiei.

Premierul a anunțat că poartă discuții pentru constituirea unui comitet care să elaboreze o strategie de competitivitate a României.

„De aceea port discuții preliminare pentru un comitet pentru competitivitatea României, care să reunească economiști independenți alături de Consiliul Fiscal, Banca Națională și Administrația Prezidențială. Și va avea un mandat precis: o primă versiune a strategiei în șase luni, forma finală în douăsprezece luni, iar indicatorii din raportul de azi vor fi tabloul de bord”, a explicat premierul.

Niculescu a subliniat necesitatea unui consens politic și social pentru ca strategia să fie pusă în aplicare și de viitoarele guverne.

„Un comitet, de fapt, nu ajunge și strategia trebuie să reziste și următorului guvern, de aceea țintele ei vor intra în planul de parteneriat cu Uniunea Europeană pentru 2028-2034, unde banii, după cum știți, vin numai pe jaloane îndeplinite. Și de aceea propun partidelor, patronatelor, sindicatelor un pact pentru competitivitate. Am avut un astfel de consens pentru aderarea la OCDE și îl putem avea din nou”, a declarat Niculescu.

Luca Niculescu susține aderarea României la zona euro

Premierul și-a exprimat sprijinul pentru aderarea României la zona euro, în contextul în care raportul propune anul 2035 pentru adoptarea monedei unice europene.

„Președintele României a spus în câteva rânduri că este un deziderat pe care îl sprijină. Guvernatorul Mugur Isărescu a spus la rândul său că trebuie să facem din nou pași concreți. Mă alătur dumneavoastră. Ceea ce poate face Guvernul este să mențină traiectoria fiscală agreată cu Comisia Europeană până în 2031”, a afirmat Niculescu.

Acesta a precizat că respectarea traiectoriei fiscale ar putea permite României să îndeplinească din nou criteriile de aderare la zona euro la începutul următorului deceniu.

„Dacă facem asta, ne putem aștepta ca la începutul deceniului următor să îndeplinim din nou criteriile de aderare la zona euro. Și, în paralel, voi sprijini Administrația Prezidențială sau Banca Națională dacă decideți să puneți bazele unei noi foi de parcurs”, a adăugat premierul.

Niculescu: Locul României este în Europa

Șeful Guvernului a făcut referire și la unul dintre cele patru scenarii prezentate în raport, care prevede o eventuală îndepărtare a României de Uniunea Europeană.

„Unul dintre cele patru scenarii ale raportului descrie o Românie care iese din Uniunea Europeană sau, mă rog, se îndepărtează foarte mult. Îl citesc ca pe un avertisment, dar îl folosesc ca să dau un mesaj fără echivoc. Locul României este în Europa. Prosperitatea noastră se construiește în Europa, nu există altă cale”, a afirmat Luca Niculescu.

În încheierea discursului, premierul a subliniat că eforturile Guvernului se vor concentra pe punerea în aplicare a strategiilor.

„România nu duce lipsă de strategii. În general, duce lipsă de execuție. Și aici se vor concentra eforturile noastre”, a conchis Niculescu.