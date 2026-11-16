Care va fi tendința prețurilor în perioada sărbătorilor de iarnă? Anunțul guvernatorului BNR

Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României, a afirmat luni, într-o conferință de presă în care a fost lansat noul Raport trimestrial asupra inflației, faptul că anticipează o creștere ușoară a ratei anuale a inflației până la sfârșitul acestui an, în contextul evoluției prețurilor la energie și la produsele petroliere.

El a subliniat că în perioada sărbătorilor, consumatorii nu ar trebui să se aștepte la creșteri exagerate ale prețurilor, estimarea Băncii Naționale fiind că acestea vor avea o evoluție relativ stabilă, comparabilă cu cea din anii precedenți.

„Prețurile probabil de sărbători vor fi relativ stabile, sau creșteri normale ca și în anii precedenți, nu sunt exagerări. Nu ne mai așteptăm la o scădere din cauza, în principal, ca să nu zic exclusiv, evoluției prețurilor la produsele petroliere și la energie”, a afirmat guvernatorul BNR.

Potrivit guvernatorului BNR, revizuirea în creștere a prognozei de inflație față de exercițiul anterior are la bază, în principal, reevaluarea ascendentă a prețurilor la energie.

„Există tensiuni geopolitice reintensificate, deci au fost toate motivele să facem această revizuire”, a spus acesta, explicând că evoluția prețurilor la energie are efecte și asupra inflației de bază.

Pe de altă parte, guvernatorul BNR a subliniat că printre factorii care ar putea contribui la temperarea inflației se numără o scădere semnificativă a prețului petrolului, o detensionare a pieței gazelor naturale și disiparea efectelor șocurilor anterioare.