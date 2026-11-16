Vicepremierul intervine în scandalul medicamentului oncologic: Din informațiile mele, se găsește în farmacii

Vicepremierul Marian Neacșu a făcut declarațiile luni în cadrul unei conferințe de presă.

„Mi-e greu să mă pronunț pe un astfel de subiect care nu îmi este cunoscut decât tangențial. Nu pot să spun că nu am aflat despre această situație. Eu cred că e foarte posibil ca întotdeauna adevărul să fie undeva la mijloc. Din informațiile pe care le-am eu, și din păcate n-am apucat să discut acest subiect cu domnul Rogobete, acest medicament se găsește în farmacii, dar cred că și de data asta tonul face muzica. Atunci când îți sesizează o astfel de problemă, un om aflat în suferință, cred că trebuie să te apleci cu și mai multă atenție asupra problematicii respective”, a declarat Marian Neacșu.

Vicepremierul a mai spus că ministrul Sănătății va veni cu explicații suplimentare despre subiect.

„Din păcate, cred că problematica a excedat dincolo de scopul important al ei. Scopul important este ca cetățenii români aflați în suferință să aibă acces la medicamentele de care au nevoie. Eu apreciez, cu titlu personal, activitatea de ministru a domnului Rogobete și cea de comunicare pe care domnia sa o desfășoară și eu sunt convins că va veni cu lămuririle necesare pentru a putea așeza înapoi acest subiect. (…) Poate că dincolo de niște cifre seci sau de niște statistici, atunci, așa cum am spus un pic mai devreme, când discutăm cu oameni aflați în suferință, ar trebui să dovedim, în general, un pic mai multă culanță”, a precizat Marian Neacșu.

Ce a spus Rogobete despre medicament

Anterior, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a susținut că nu există o penurie de medicamente oncologice de tip Lyrica. Lipsa din farmacii a medicamentului a fost semnalată în spațiul public. Mesajul a fost transmis duminică.

„Pentru corecta informare a opiniei publice, în urma informațiilor apărute în spațiul public privind presupusa dispariție a medicamentului Lyrica și a alternativelor sale generice, prezint situația reală a stocurilor existente în România. Conform datelor raportate la 13 noiembrie 2026, la nivel național există: 922.627 de unități de medicamente care conțin pregabalină, în stocurile distribuitorilor.

1.429.818 unități în farmaciile comunitare. În total, 2.352.445 de unități, atât din medicamentul original Lyrica, cât și din variantele sale generice. Mai exact, doar pentru medicamentul Lyrica, în concentrațiile de 75 mg, 150 mg și 300 mg, există 645.834 de unități în stocurile distribuitorilor și ale farmaciilor comunitare. Aceste cifre demonstrează clar că informația potrivit căreia Lyrica și medicamentele generice cu aceeași substanță activă au dispărut de pe piața din România este neadevărată”, a scris ministrul Sănătății pe Facebook.

Alexandru Rogobete a transmis că Ministerul Sănătății continuă monitorizarea stocurilor și a eventualelor discontinuități de aprovizionare.