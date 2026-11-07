Alexandru Rogobete, după vizita în spitalele din Cluj: „Plec cu probleme concrete de rezolvat”. Ce investiții sunt necesare

Un nou spital de copii la Cluj-Napoca

Alexandru Rogobete a vizitat mai multe spitale și instituții medicale din Cluj-Napoca, unde a identificat atât exemple de bună practică, cât și probleme de infrastructură care necesită soluții.

„A fost o zi plină, în care am văzut spitale care funcționează foarte bine, echipe medicale extraordinare, dar și probleme de infrastructură care nu mai pot fi amânate”, a transmis ministrul, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

La Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii, Rogobete a afirmat că actuala clădire nu mai răspunde nevoilor, iar Clujul are nevoie de o nouă unitate medicală pentru copii.

Ministrul a precizat că, împreună cu ministrul Fondurilor Europene, va identifica soluții de finanțare pentru susținerea proiectului început de președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

În schimb, la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, ministrul a remarcat managementul și laboratorul de microbiologie și biologie moleculară.

Ce a găsit la Institutul Oncologic și la Institutul de Urologie

La Institutul Oncologic, Alexandru Rogobete a evaluat investițiile realizate prin Ministerul Sănătății și din fonduri europene. Acesta a relatat și întâlnirea cu o pacientă: „Dar cel mai emoționant moment a fost întâlnirea cu o pacientă care m-a oprit pe hol pentru a-mi spune cât de mulțumită este de îngrijirea primită. Pentru mine, acesta este cel mai sincer și valoros feedback. Când pacienții sunt mulțumiți, înseamnă că lucrurile funcționează”.

Probleme de infrastructură au fost identificate și la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal, unde ministrul a anunțat că vor fi căutate soluții pentru relocare și dezvoltarea unui nou spațiu medical, adaptat activității de transplant.

Rogobete, vizită la Terapia Cluj și Institutul Inimii

În timpul vizitei la Terapia Cluj, Rogobete a vorbit despre importanța producției de medicamente în România.

„La Terapia Cluj, am văzut ce înseamnă o industrie farmaceutică românească puternică. Investițiile în producția de medicamente înseamnă siguranță pentru pacienți, stabilitate pentru sistemul sanitar și dezvoltare economică”, spune Rogobete.

Ministrul a vizitat și Institutul Inimii, unde a remarcat ambulatoriul de specialitate și a anunțat că i-a invitat pe reprezentanții unității medicale la Ministerul Sănătății pentru a transforma propunerile acestora în măsuri concrete.

Întâlnire cu studenții Universității de Medicină și Farmacie

Vizita la Cluj a inclus și o întâlnire la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, cu rectorul Anca Dana Buzoianu și echipa de conducere. Rogobete a vizitat centrul de simulare medicală, unde studenții și medicii se pregătesc cu ajutorul tehnologiilor moderne.

De asemenea, ministrul a discutat cu studenții despre viitorul profesiei medicale, provocările acesteia și oportunitățile care trebuie dezvoltate în România.

„Am discutat cu medici, asistente și echipe de conducere. Am văzut ce funcționează și ce trebuie schimbat. Plec cu probleme concrete de rezolvat, dar și cu multe idei bune pe care vreau să le punem în practică”, a mai transmis Alexandru Rogobete.

„Cred tot mai mult că schimbarea sistemului de sănătate se face împreună cu oamenii care lucrează în el și cu respect pentru pacienții care depind de el”, a adăugat ministrul.