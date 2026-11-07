UPDATE Accident feroviar în România. 11 vagoane încărcate cu cereale au pornit singure, au lovit două locomotive și au deraiat/Circulația feroviară a fost reluată pe două linii în stația Dornești

UPDATE ora 22:06 – Circulația feroviară a fost reluată pe două linii în stația Dornești. CFR: 16 dintre cele 19 vagoane scăpate de sub control au fost retrase la Vicșani

Circulația feroviară a fost reluată sâmbătă seară pe liniile 1 și 7 din stația CF Dornești, județul Suceava, după eliberarea capătului Y al stației, în urma incidentului în care 19 vagoane s-au pus în mișcare necontrolat, a anunțat Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A., într-un comunicat.

Potrivit companiei, până la ora 21:15, 16 dintre cele 19 vagoane implicate în incident fuseseră retrase în stația CF Vicșani. „În urma operațiunilor desfășurate la fața locului, capătul Y al stației CF Dornești a fost eliberat, iar circulația feroviară a fost reluată pe linia 1, cu ecartament normal, și pe linia 7, cu ecartament larg”, a precizat CFR. Linia cu ecartament normal, de 1.435 mm, este utilizată pe rețeaua feroviară din România și în cea mai mare parte a Europei, în timp ce ecartamentul larg, de 1.520 mm, este specific rețelelor din Ucraina și Republica Moldova.

Operațiunile de ridicare și repunere pe șină a materialului rulant deraiat, precum și de eliberare completă a liniilor afectate, vor continua duminică, 8 noiembrie, a mai transmis CFR, precizând că va furniza noi informații pe măsură ce situația evoluează.

Știrea inițială:

Sâmbătă după-masa, la ora 12:02, în stația CF Vicșani, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iași, în timpul operațiunilor de transbordare a cerealelor, un grup de 11 vagoane de marfă aparținând Global Grain Logistic s-a pus în mișcare necontrolat, deplasându-se în direcția stației Dornești.

Ulterior, la ora 12:15, cele 11 vagoane au intrat pe linia 4 a stației Dornești, unde au lovit două locomotive aparținând unui alt operator de transport feroviar de marfă.

În urma coliziunii, mai multe vagoane au deraiat, iar unul dintre acestea s-a răsturnat.

Incidentul nu s-a soldat cu victime, iar circulația trenurilor de călători nu a fost afectată.

Cauzele și împrejurările producerii incidentului urmează să fie stabilite de organismele competente, în urma investigațiilor prevăzute de legislația în vigoare.

Personalul Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iași urmărește situația și asigură, în limita atribuțiilor administratorului infrastructurii feroviare, coordonarea măsurilor necesare pentru gestionarea efectelor incidentului.