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Incident grav în Gara de Nord din București. Un tren internațional a lovit o persoană

Un tren internațional operat de CFR Călători a lovit o persoană, sâmbătă seara, în Gara de Nord din București, în momentul plecării de la linia 5. Incidentul s-a produs în jurul orei 18:30, iar autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care a avut loc.
Incident grav în Gara de Nord din București. Un tren internațional a lovit o persoană
Laura Buciu
31 oct. 2026, 19:24, Social
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Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat că incidentul s-a produs sâmbătă, 31 octombrie, în stația București Nord. Trenul internațional IRN 472, operat de CFR Călători, a lovit o persoană în momentul plecării de la linia 5.

La fața locului sunt așteptate autoritățile competente, care vor efectua verificări pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs evenimentul.

Potrivit CFR SA, circulația trenurilor pe celelalte linii din Gara de Nord nu este afectată și se desfășoară în condiții normale.

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