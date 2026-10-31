Incident grav în Gara de Nord din București. Un tren internațional a lovit o persoană

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat că incidentul s-a produs sâmbătă, 31 octombrie, în stația București Nord. Trenul internațional IRN 472, operat de CFR Călători, a lovit o persoană în momentul plecării de la linia 5.

La fața locului sunt așteptate autoritățile competente, care vor efectua verificări pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs evenimentul.

Potrivit CFR SA, circulația trenurilor pe celelalte linii din Gara de Nord nu este afectată și se desfășoară în condiții normale.