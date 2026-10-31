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Alocațiile copiilor ar putea rămâne înghețate și în 2027. Manole propune un alt mecanism de sprijin

Ministrul Muncii, Florin Manole, nu exclude menținerea alocațiilor pentru copii la nivelul actual, dar spune că nu a fost luată nicio decizie în acest sens. Oficialul susține că ajutoarele ar trebui direcționate cu prioritate către copiii și familiile aflate în situații sociale dificile.
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Laura Buciu
31 oct. 2026, 21:06, Politic
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Întrebat sâmbătă seara, la Antena 3 CNN, dacă alocațiile vor fi majorate sau vor rămâne înghețate pentru al treilea an consecutiv, Florin Manole a declarat că subiectul nu a fost încă discutat cu premierul și ministrul Finanțelor.

Ministrul consideră că o creștere generală cu 20 sau 30 de lei nu ar avea același impact pentru toate familiile și că statul ar trebui să găsească mecanisme prin care să sprijine mai consistent copiii cu nevoi speciale și familiile vulnerabile.

„Copiii României sunt un grup divers și cu nevoi diferite. Copilul meu și alte câteva zeci de mii de familii care câștigă bine în țara asta n-ar simți nicio diferență dacă alocația crește cu 20 sau cu 30 de lei. Pentru alții, o asemenea creștere ar fi mult prea puțin”, a explicat ministrul.

Ministrul Muncii: Sprijin mai mare pentru copiii vulnerabili

Florin Manole a oferit exemplul copiilor cu dizabilități, pentru care, potrivit declarațiilor sale, beneficiul specific a crescut cu 110 lei la începutul anului, în locul unei majorări generale de 20 de lei a alocației.

Oficialul a subliniat că alocația și beneficiul acordat copiilor cu dizabilități sunt drepturi diferite, dar a susținut că ajutoarele direcționate pot avea un impact mai mare asupra familiilor care se confruntă cu dificultăți.

Ministrul a precizat că nu vrea să se pronunțe prematur asupra unei eventuale înghețări sau majorări a alocațiilor, în lipsa unor discuții oficiale la nivelul Guvernului.

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