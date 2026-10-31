Dominic Fritz, critici la adresa PSD în timpul Congresului USR de la Timișoara: „Guvernăm din opoziție”

„Opoziția nu înseamnă doar să spui nu. (…) Nu ne limităm la a face opoziție, guvernăm din opoziție și ne pregătim pentru următoarea guvernare. Și pentru fiecare lege proastă a PSD, USR va veni cu un contraproiect”, a afirmat Fritz la Congresul USR în cadrul căruia se alege noul Birou Național.

Liderul USR a susținut necesitatea unor reforme administrative și economice, a unor schimbări în justiție și a unui control parlamentar asupra serviciilor secrete.

„România are nevoie de o reformă administrativă adevărată, nu de formă, o reformă administrativă nu de pe Temu, cum ne-a propus-o PSD. România are nevoie de reforme economice care să îndrepte banii spre buzunarele oamenilor, nu spre sinecuri. România are nevoie de un stat de drept în care nimeni să nu fie deasupra legii și în care prescripția să nu mai fie o scăpare”, a declarat acesta.

Fritz, despre premierul Niculescu și relația cu PSD

Președintele USR a declarat că încrederea partidului în premierul Luca Niculescu va depinde de capacitatea acestuia de a refuza solicitările social-democraților.

„Există un criteriu foarte simplu prin care se poate măsura încrederea noastră în el: de câte ori va spune «nu» PSD-ului. De câte ori va refuza o semnătură. Așa îl vom măsura, acolo vom vedea dacă e un premier de partea românilor sau un premier de partea privilegiaților”, a spus Fritz.

„Mă tem că relația dintre Sorin Grindeanu și Luca Niculescu va fi ca în proverbul acela: cine plătește lăutarii comandă muzica. Doar că invers. Grindeanu comandă muzica, Niculescu cântă, iar lăutarii trebuie să-i plătească românii”, a adăugat acesta.

„O săptămână întreagă, PSD a căutat gaura din buget”

Dominic Fritz a criticat și declarațiile PSD privind situația bugetară.

„O săptămână întreagă, PSD a căutat gaura din buget. Duminică au dat pe surse că gaura e de 30 de miliarde. Marți era deja de 80 de miliarde, gaura creștea mai repede decât zboară avionul Nordis. Acum au venit cu o rectificare și în rectificarea guvernului lor, cu cifrele lor, ce scrie acolo? Deficitul a scăzut, după nouă luni era la 3,8%”, a afirmat liderul USR.

Acesta a criticat și AUR.

„AUR nu e anti-sistem. Este supapa sistemului, ca furia oamenilor să nu se îndrepte împotriva adevăraților vinovați. În timp ce noi ne-am ținut de treabă, PSD și AUR s-au ținut de mână”, a declarat Fritz.