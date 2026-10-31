USR intră în opoziție, spune Miruță la Timișoara. Atac la PSD: Scopul lor e doar să facă gălăgie

„USR acum a intrat în opoziție”, a declarat Miruță, afirmând că „opoziția nu este o pauză pentru formațiune.

„Îmi iau în fața dumneavoastră, astăzi, trei angajamente: vom fi în permanență în umbra lor (n.r. – PSD) în toate ministerele. Fiecare contract, fiecare neregulă, fiecare lege va ajunge să fie adusă public din partea USR”, a declarat Miruță, descriind primul angajament.

Acesta a mai declarat că, pentru fiecare critică, formațiunea va veni cu „o propunere și cu oameni și cu cifre pe masă”.

Miruță a mai precizat și că „țelul” formațiunii „rămâne acela” de a avea 100 de primării.

„Ieșim din orașele mari pentru că România se câștigă la poarta omului care nu ne-a votat pentru că nu ne-a văzut niciodată. Și rămâne țelul să avem 100 de primării și să reușim să facem un pol reformator care să câștigă alegerile”, a precizat Radu Miruță.

În ceea ce privește bilanțul, Radu Miruță a afirmat că, în timpul petrecut la guvernare, USR u fost făcute demersuri pentru deschiderea fabricilor de la Cugir, Sadu, la Platforma de la Mediaș, la Pirochim Victoria, dar și la Șantierul Naval.

Acesta a vorbit și despre programul SAFE, dar și controalele desfășurate la MApN.

Atacuri la PSD

În cadrul discursului Miruță a făcut și atacuri dure la PSD:

„Tot plânsetul ăsta al miniștrilor PSD de 11 zile în coace ne arată că e o pălărie prea mare și funcția de ministru-i copleșește”, acuză Miruță.

Acesta a mai spus că Grindeanu „caută o gaură imaginară în bugetul național”.

„Recomand când găsește această gaură pe care se tot scuză că o caută poate găsește și diploma de BAC a domnului Ciolacu, poate găsește și, așa-zișii «asasini» pe care îi invoca la vremea respectivă Dragnea.

Poate găsește zborurile Nordis, poate găsește lista investitorilor cu care s-au întâlnit domnii Ponta și domnul Manole în Mykonos, poate găsește lista subiectelor de discuție cu ambasadoarea Statelor Unite de pe șoseaua Nordului. Însă n-au ce să găsească pentru că scopul lor este doar să facă gălăgie”, a acuzat Miruță.