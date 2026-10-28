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Mihnea Riteș, campion național la Parașutism: O moștenire de familie. Mi-a fost greu în primele 40 de salturi

Campionul Național la Parașutism, Mihnea Riteș, dar și vicecampion la Juniori la Campionatele Mondiale de Paraski din Austria a vorbit, într-un interviu acordat MEDIAFAX despre primii pași în parașutism, dar și cum l-au ajutat antrenamentele într-un simulator de zbor. El duce mai departe moștenirea tatălui său, maestrul în aeronautică, Ionuț Riteș.
Mihnea Riteș, campion național la Parașutism: O moștenire de familie. Mi-a fost greu în primele 40 de salturi
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Daiana Rob
28 oct. 2026, 03:11, Social
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Interviul a fost acordat cu prilejul inaugurării primului tunel de zbor vertical din România, în cadrul centrului „Zero Gravity” construit la Timișoara. Conceptul – care până în prezent era accesibil doar în țări precum Austria, Polonia, Italia sau Ucraina – a fost adus și în țara noastră.

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Dacă până în prezent, pasionații de parașutism sau sportivii de performanță se antrenau doar în aer sau plecau în străinătate pentru a simula zborul într-un tunel vertical, acum aceștia au posibilitatea să-și perfecționeze zborul într-un spațiu închis, care imită activitatea de skydiving.

Simulează foarte bine căderea liberă. E un loc unde te poți antrena, dar și un loc în care elevii (n.r. – din parașutism) pot să învețe căderea liberă. Mi-a fost greu în primele 40 de salturi să învăț să stau stabil. Învățam prin aer, chiar m-am chinuit”, își amintește Mihnea Riteș, campion național la Parașutism în 2026, dar și vicecampion mondial la Juniori în cadrul Campionatelor Mondiale FAI de Paraski, desfășurate în martie, în Austria.

Acesta spune că în cadrul zborului simulat a învățat mișcări noi. „După ce am făcut 30 de minute de tunel, m-am «trezit» că pot să fac și prinderi, că mă pot prinde cu alte persoane în aer. Stăteam stabil, nu mai aveam nicio problemă”, a declarat sportivul.

Parașutismul, un sport cu diverse discipline

Mihnea Riteș a explicat că, pe partea de sport de performanță există mai multe discipline precum acrobația sau «4 Way», în cadrul căruia patru parașutiști încearcă, în timpul unui salt să realizeze cât mai multe secvențe împreună într-un timp cât mai scurt, explicând că se primesc note. Este o formă de parașutism competitiv, iar sportivii au un interval de 35 de secunde pentru a realiza mișcările.

„Doar pentru simplu fapt că te duci la tunel și faci câteva ore înseamnă cât un antrenament de mii de salturi”, este de părere Mihnea Riteș.

„Eu n-am întâlnit niciun campion mondial care să nu fi făcut tunel la disciplinele astea”, continuă Riteș.

820 de salturi la activ

Sportivul a precizat că, în momentul de față are 820 de salturi la activ. Acesta a amintit și Campionatul Mondial de Paraski din Austria, acolo unde la Juniori a câștigat titlul Vicecampion Mondial, fiind devansat de austriacul Michael Urban. Sportivul a mai menționat și prezența în cadrul mai multor cupe mondiale în Elveția, Franța și Slovenia, dar și titlul de Camion Național, pe care l-a câștigat de trei ori la rând.

Acesta a descris parașutismul drept „o moștenire de familie”. Mihnea Riteș îi calcă pe urme tatălui său, Ionuț Riteș, maestru în aeronautică și fost sportiv de performanță cu 12 titluri de Campion Național, patru recorduri mondiale, dar și clasamente în primele 9 locuri la campionatele Mondiale. Ionuț Riteș este și primul român care a zburat pe platoul Piramidelor din Egipt.

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