Alexandru Rogobete analizează blocajele financiare din spitale și serviciile de urgență

„Am analizat împreună situațiile critice din spitale și din serviciile de urgență, blocajele financiare și măsurile care trebuie luate în perioada imediat următoare”, a transmis Rogobete.

Ministrul spune că deciziile bugetare din ultimele luni au pus o presiune suplimentară asupra sistemului de sănătate, iar prioritatea sa este stabilizarea structurilor medicale și identificarea problemelor care necesită intervenție urgentă.

Rogobete a amintit că săptămâna trecută finanțarea serviciilor de ambulanță și a unităților de primiri urgențe a fost suplimentată cu 150 de milioane de lei.

„Managerii au confirmat deja că această măsură a redus presiunea financiară”, a precizat ministrul.

În urma videoconferinței, managerilor li s-au solicitat date privind necesarul financiar până la sfârșitul anului pentru cheltuielile de personal, medicamente și materiale sanitare. De asemenea, aceștia trebuie să prezinte situația posturilor aprobate, ocupate, scoase la concurs și vacante, pentru fiecare categorie profesională, precum și numărul ambulanțelor noi primite în fiecare județ și capacitatea operativă a serviciilor.

„Vreau să cunosc problemele reale ale fiecărei unități, să identific blocajele și să intervenim înainte ca lipsurile financiare sau de personal să afecteze pacienții”, a afirmat Rogobete.

Ministrul a subliniat că suplimentarea de 150 de milioane de lei a redus presiunea imediată, dar nu reprezintă o soluție definitivă. Următorul pas este identificarea necesarului real pentru ultimele luni ale anului și asigurarea resurselor acolo unde există riscuri de blocaj.