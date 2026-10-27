Prima pagină » Social » Alexandru Rogobete analizează blocajele financiare din spitale și serviciile de urgență

Alexandru Rogobete analizează blocajele financiare din spitale și serviciile de urgență

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a analizat marți, împreună cu managerii serviciilor de ambulanță și ai spitalelor din țară, blocajele financiare din sistem și măsurile necesare pentru asigurarea finanțării până la sfârșitul anului.
Alexandru Rogobete analizează blocajele financiare din spitale și serviciile de urgență
Sursa foto: Valentina Sarosi/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
27 oct. 2026, 21:00, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Am analizat împreună situațiile critice din spitale și din serviciile de urgență, blocajele financiare și măsurile care trebuie luate în perioada imediat următoare”, a transmis Rogobete.

Ministrul spune că deciziile bugetare din ultimele luni au pus o presiune suplimentară asupra sistemului de sănătate, iar prioritatea sa este stabilizarea structurilor medicale și identificarea problemelor care necesită intervenție urgentă.

Rogobete a amintit că săptămâna trecută finanțarea serviciilor de ambulanță și a unităților de primiri urgențe a fost suplimentată cu 150 de milioane de lei.

„Managerii au confirmat deja că această măsură a redus presiunea financiară”, a precizat ministrul.

În urma videoconferinței, managerilor li s-au solicitat date privind necesarul financiar până la sfârșitul anului pentru cheltuielile de personal, medicamente și materiale sanitare. De asemenea, aceștia trebuie să prezinte situația posturilor aprobate, ocupate, scoase la concurs și vacante, pentru fiecare categorie profesională, precum și numărul ambulanțelor noi primite în fiecare județ și capacitatea operativă a serviciilor.

„Vreau să cunosc problemele reale ale fiecărei unități, să identific blocajele și să intervenim înainte ca lipsurile financiare sau de personal să afecteze pacienții”, a afirmat Rogobete.

Ministrul a subliniat că suplimentarea de 150 de milioane de lei a redus presiunea imediată, dar nu reprezintă o soluție definitivă. Următorul pas este identificarea necesarului real pentru ultimele luni ale anului și asigurarea resurselor acolo unde există riscuri de blocaj.

Recomandarea video

ANALIZĂ | Bilanțul la 6 luni al procurorilor-șefi numiți de PSD și Nicușor Dan. Marile dosare au vizat lideri PNL, USR și ”suveraniști” / Parchetele au ignorat cererea Curții de Justiție a UE de redeschidere a marilor dosare de corupție închise pe motiv de prescripție / Cum funcționează și marile instanțe
G4Media
Regretul lui Gigi Becali pentru Viorel Păunescu: „Are milioane multe, dar nu va avea îngerii lângă el”
GSP.ro
Corina Drăgotescu – America lui Trump, în plină campanie electorală, amintește de România anilor 90: servicii implicate, mită electorală și amenințări
Gandul
Ultima postare a Loredanei Moroșanu, înainte să fie găsită moartă. Ce s-a întâmplat în noaptea tradegiei
Cancan
Anamaria Prodan, apariție incendiară în costum de baie, pe iaht! „Foc de frumoasă”
Prosport
Cel mai lung somn din lume a fost prins de un pescar german: „M-am luptat 30 de minute”
Libertatea
Te simți rău la birou, dar îți revii când ajungi acasă? Sindromul care ar putea fi de vină. Semnele pe care să nu le ignori
CSID
Mașina Zilei: Volkswagen Golf Plus, mini-monovolum german la sub 6.500 de euro
Promotor