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Medicii din spitale ar putea primi mai mulți bani pentru gărzi. Și rezidenții ar urma să fie plătiți

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat în direct la TVR 1 că sistemul urmează să fie regândit. Acesta a precizat că medicii pot primi în plus un procent de 25% în funcție de numărul de gărzi, dar și că rezidenții ar putea beneficia de gărzi plătite.
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Daiana Rob
26 oct. 2026, 23:28, Știri externe
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„Cea mai mare urgență, din punctul meu de vedere, este reașezarea și regândirea modului în care se realizează gărzile, dar și adaptarea tarifului de gardă”, a declarat Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Ministrul a precizat că modul de funcționare al gărzilor va fi reorganizat.

Acesta a precizat că, în prezent, gărzile sunt organizate astfel: există gardă de urgență, gardă de monitorizare, gardă la domiciliu, dar și gardă intervențională pentru specialitățile unde acest lucru este posibil.

Ministrul a dat ca exemplu cazul pacienților cu AVC, cazuri în care se realizează trombectomii intervenționale pentru salvarea pacientului.

„Acolo e un specific de gardă care nu se poate aplica în alte locuri”, a declarat Rogobete.

Acesta a precizat că o propunere discutată în cadrul ministerului încă de anul trecut, dar și agreată de sindicate este aceea a plății progresive la gărzi. „Înseamnă, în primul rând echitate pentru munca depusă”, a argumentat Rogobete.

Suma primită de medici ar putea crește cu 25%

Referindu-se la toate tipurile de spitale, ministrul a precizat că gărzile vor fi plătite la fel indiferent se spital sau specialitate, dar suma primită de medici va crește, în funcție de numărul de gărzi.

Cine face o gardă va avea un tarif, probabil cel aflat acum în plată. Cine face a doua gardă pe lună va avea un tarif mai mare. Cine face a treia gardă pe lună va avea un tarif și mai mare. Și aici sunt discuțiile dacă ne oprim la a treia sau și la a patra gardă, dacă doriți să se mai crește”, a declarat Rogobete.

Acesta a precizat că este vorba despre un procent de 25% între o gardă și celelalte.

Ministrul Sănătății a precizat că dorește includerea la plata gărzilor și pentru rezidenții din anul I, II și III.

Sigur, tariful nu va fi la fel de mare ca unui medic specialist sau primar – pentru că medicii rezidenți lucrează în coordonarea medicului specialist în gardă– dar îmi doresc să existe un tarif de plată și pentru gărzile medicilor rezidenți”, a declarat Rogobete.

Acesta a explicat că impactul bugetar anual al măsurilor care ar urma să fie luate în sănătate este estimat la 500 de milioane de lei. O parte din serviciile de sănătate oferite de spitale sunt plătite de CNAS, urmând ca în bugetul spitalelor să fie incluse și suplimentări de la Ministerul Sănătății.

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