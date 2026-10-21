„Nu am uitat!”. Medicii care fug la ora 10 de la spitalul de stat, vizați de Rogobete. Contract desfăcut la a treia abatere

„Vreau să fac apel către doctorii care la ora 10 pleacă de la public la privat. Nu am uitat de acest mecanism”, a declarat Rogobete, miercuri, la prima conferință de presă de după revenirea la minister.

Ministrul spune că va proceda la fel ca în mandatul trecut și chiar mai mult de atât.

„Voi încerca să găsim o cale legislativă astfel încât managerul să le poată desface contractul de muncă la a treia abatere de acest gen”, a explicat el.

Scutirile de gardă, schimbate „la 180 de grade”

Ministrul îi vizează pe medicii care au scutire de gardă în sistemul public, dar fac gărzi în spitalele private. Legislația privind scutirile se va schimba radical, a anunțat Rogobete: „Cine are scutire de gardă are și la public și la privat”.

O a treia categorie vizată sunt medicii care își mută pacienții la cabinetul propriu, „cu tot cu medicamentele din cabinetul sistemului public”. Aceștia „vor avea o surpriză”, a spus ministrul, fără să ofere detalii.

„Respect personalul medical și cer personalului medical nu să mă respecte pe mine, ci să-și respecte meseria și pacienții. Așa vom colabora de acum înainte”, a transmis Rogobete. Ministrul a amintit că a stat patru luni în prima linie, atunci când a fost nevoie să fie alături de personalul medical.

Cursuri obligatorii împotriva infecțiilor din spitale

Rogobete vrea ca angajații din secțiile de anestezie și terapie intensivă să urmeze obligatoriu, o dată la doi ani, cursuri pentru controlul și monitorizarea infecțiilor nozocomiale. Ministrul spune că lucrul acesta se întâmplă și în alte țări și „este firesc”.

El a amintit că în mandatul trecut secțiile ATI au primit asistenți dedicați monitorizării infecțiilor, iar cele de categoria 1 își pot angaja propriul epidemiolog. Registrul național pentru infecțiile nozocomiale, finalizat la Spitalul „Grigore Alexandrescu” cu fonduri europene, poate fi acum pus în funcțiune la nivel național.

Siguranța în spitale, responsabilitatea managerului

Întrebat despre siguranța personalului medical, Rogobete a spus că spitalele trebuie să își asigure intrările, curtea și zonele destinate protecției personalului. „Dacă într-un spital intră cine vrea, cum vrea, când vrea, unde vrea, aia este doar responsabilitatea managerului și a firmei care asigură paza”, a declarat ministrul.

Toți medicii din spital, prin rotație, în ambulatoriu

Rogobete le-a amintit medicilor și de obligația introdusă în mandatul trecut: tot personalul medical din spital trebuie să lucreze, prin rotație, și în ambulatoriul de specialitate. Scopul a fost extinderea serviciilor din ambulatoriu, unde programul a fost prelungit până la ora 20, iar punctul de plată a crescut.

Pentru a acoperi nevoia de medici din ambulatorii, ministrul se gândește la sutele de rezidenți care termină specialitatea de medicină de familie, dar nu au bani să-și deschidă un cabinet și nici să cumpere listele de pacienți ale medicilor care ies la pensie. „N-am zis niciun secret, toată lumea știe că se tranzacționează”, a spus Rogobete.

Examenele de specialitate, discutate cu Colegiul Medicilor

Întrebat despre examenele de specialitate susținute recent de medici, Rogobete a precizat că Ministerul Sănătății se ocupă doar de organizarea administrativă. Subiectele, baremele și corectarea sunt atributul comisiilor de specialitate, a explicat ministrul, care se va întâlni săptămâna viitoare cu Colegiul Medicilor din România.

Rogobete a dat exemplul specialității de anestezie și terapie intensivă, care are de peste zece ani examen cu subiecte unice la nivel național. „Îmi doresc ca toate specialitățile să funcționeze așa”, a spus el, adăugând că „uneori realitatea se vede mai clar sub această formă de organizare”.