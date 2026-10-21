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„Nu din răutate, ci din neștiință”. Rogobete, replică ironică pentru Bolojan la revenirea în Ministerul Sănătății

Alexandru Rogobete preia din nou conducerea Ministerului Sănătății. I-a răspuns ironic premierului demis Ilie Bolojan, care l-a acuzat că a împărțit greșit bugetul sănătății. Rogobete spune că Bolojan „nu a făcut-o din răutate”, ci din „incapacitatea de a vedea cifrele la nivel macroeconomic”.
„Nu din răutate, ci din neștiință”. Rogobete, replică ironică pentru Bolojan la revenirea în Ministerul Sănătății
Sursa foto: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Andreea Tobias
21 oct. 2026, 12:18, Politic
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„Aș vrea să-i aduc aminte și sunt convins că nu a făcut-o din răutate, a făcut-o din neștiință și din incapacitatea de a vedea cifrele la nivel macroeconomic”, a declarat Rogobete. Apoi a adăugat că Bolojan, în general, nu a văzut cifrele macroeconomice, „drept dovadă că suntem în cea mai mare criză financiară din ultimii 10 ani”.

Acuzația lui Bolojan

Disputa a pornit când Ilie Bolojan l-a acuzat pe Rogobete că a subfinanțat unele spitale, printre care Spitalul de Urgență Floreasca, cu peste cinci milioane de lei. Premierul demis a spus că alocările insuficiente pentru unitățile de primiri urgențe au fost făcute fie din incompetență, fie cu premeditare.

„Este o minciună”

Rogobete a prezentat documentul trimis de Ministerul Sănătății pe 2 februarie 2026. Potrivit lui, ministerul a cerut un buget de 31,9 miliarde de lei și a primit aproximativ 27 de miliarde, adică o reducere de 4,7 miliarde încă de la început.

Ministrul spune că Bolojan a lăsat impresia că fiecare ministru primește o sumă totală și o împarte cum vrea. „Este o minciună”, a afirmat Rogobete, explicând că banii se cer și se aprobă pe capitole bugetare și nu pot fi mutați liber între ele.

El susține că ambulanțele fuseseră exceptate, prin Ordonanța de urgență nr. 7/2026, de la tăierea de 10% aplicată tuturor ministerelor, dar că bugetul lor a fost totuși redus. „Nu a fost respectată Ordonanța de urgență pe care domnul Ilie Bolojan a făcut-o”, a spus ministrul.

Rogobete a amintit de discuțiile informale din biroul premierului, „pe care probabil le-a uitat, având foarte multe, și nu îl acuz pentru asta”. Atunci, spune el, s-a convenit că lipsurile vor fi acoperite la rectificarea din septembrie, „rectificare care n-a avut loc”.

Rogobete l-a acuzat pe Bolojan că, în ultimele șase luni, a etichetat oamenii în buni și răi, „așa cum îi place domnului Bolojan”. Cei care nu erau de acord cu el, spune ministrul, erau catalogați drept antireformiști.

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