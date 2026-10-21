Urgențele anunțate de Ministerul Sănătății. Alexandru Rogobete spune că vrea creșterea progresivă a plății gărzilor. Ce spune despre vaccinul antigripal

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri seară, la Antena 3, că plata gărzilor medicilor și distribuirea vaccinurilor antigripale se numără printre prioritățile sale din acest mandat.

El a anunțat că 65.000 de doze de vaccin antigripal vor fi distribuite până joi seară, iar de săptămâna viitoare vor ajunge la nivel național alte 110.000 de doze.

Întrebat care este a doua urgență pentru sistemul de sănătate, după rectificarea bugetară, ministrul a spus că își dorește schimbarea modului în care sunt plătite gărzile medicilor.

Potrivit acestuia, tarifele ar trebui să crească progresiv, în funcție de numărul de gărzi efectuate, astfel încât medicii care lucrează mai mult să fie recompensați corespunzător.

„Cea mai urgentă și cea mai mare presiune este aceasta, după care, sigur că, următoarea prioritate pe care eu o văd, este rezolvarea plății gărzilor și creșterea progresivă. Am explicat azi într-o conferință de presă care este viziunea. Îmi doresc ca tariful pentru gardă să crească progresiv, în sensul în care, cu cât un medic face mai multe gărzi, cu atât, pentru a doua, a treia, a patra gardă, tariful să fie mai mare, astfel încât epuizarea să fie recompensată pe măsură, după care, sigur, continuarea programelor pe care le-am început în vechiul mandat și care eu le consider esențiale”, a declarat Alexandru Rogobete, miercuri seară, la Antena 3.

El a precizat și că, după rezolvarea problemei plății gărzilor, vrea să continue programele începute în mandatul anterior, pe care le consideră importante pentru sistemul sanitar.

175.000 de doze de vaccin antigripal vor fi distribuite la nivel național

Alexandru Rogobete a fost întrebat și dacă vaccinul antigripal este disponibil în această perioadă. Ministrul a confirmat că urmează să fie distribuite noi doze în zilele următoare.

Potrivit acestuia, „în această seară și până mâine seară vor fi distribuite 65.000 de doze, urmând ca de săptămâna viitoare să fie distribuite alte 110.000 de doze la nivel național”.

În total, cele două tranșe anunțate de ministrul Sănătății însumează 175.000 de doze de vaccin antigripal, care urmează să fie distribuite la nivel național.