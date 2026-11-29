Referindu-se la vaccinul antigripal, ministrul a explicat, la B1 TV, că anul acesta a existat o problemă de producție la nivel internațional, la mai mulți producători, din cauza unei discontinuități la materia primă.

Vaccinul antigripal a fost produs la început în cantități mai mici și distribuit țărilor în cantități reduse. „Deci nu e doar în România problema.”

Doze noi la una-două săptămâni

Potrivit ministrului, România a fost aprovizionată la fiecare una-două săptămâni cu alte zeci de mii, iar ultima dată chiar cu 120.000. „E adevărat că nu se găsesc în toate farmaciile”, a recunoscut el, dar în prezent nu există o discontinuitate.

Rogobete se așteaptă ca, până la jumătatea lunii, stocul să scadă din nou și să fie nevoie de noi cantități. Ministerul discută permanent cu producătorul despre loturi noi.

„Salut dorința ridicată de vaccinare”

Ministrul spune că stocurile se consumă „într-un ritm foarte repede față de alți ani” și că acesta e un semn bun. A crescut mult și vaccinarea anti-HPV. La rujeolă, România are în continuare o problemă, iar ministrul a făcut un apel la părinți: „Vaccinați-vă copiii.”