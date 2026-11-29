„Există pe piață medicamente ieftine, nu știu, costă 6 lei cutia sau 4 lei cutia, au ajuns să fie mai scump prețul de producție decât prețul de vânzare la raft”, a declarat ministrul duminică seara, la B1 TV.

Explicația ține de economie, potrivit lui Rogobete: inflația, energia, combustibilul și cursul euro–leu au crescut atât de mult, încât prețul plafonat al acestor medicamente a rămas mult prea mic. „Și atunci ne mirăm că dispar medicamente de pe raft”, a spus el.

Românii cumpără doar ce e esențial

Ministrul spune că, potrivit cifrelor ministerului, consumul a scăzut nu doar la alimente, ci și în farmacii. „Oamenii cumpără mai puțin, nu-și mai cumpără decât medicamentele esențiale”.

Pe termen de 6–12 luni, scăderea va avea, crede el, efecte importante asupra sănătății publice: bolile cronice ajung să fie prelungite în loc să fie ținute sub control.

Ce face ministerul

Ministerul a pus în transparență o ordonanță de urgență prin care farmaciile vor fi obligate să raporteze în Sistemul Electronic de Raportare (SER) cantitatea de medicamente de pe raft. Ulterior, pacienții vor avea un modul public în care vor putea vedea în ce farmacii se găsește un anumit medicament.

Ordonanța ar urma să fie aprobată după 1 decembrie, iar sistemul ar funcționa în câteva săptămâni.