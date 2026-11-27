Farmaciile vor fi obligate să se înscrie în platformă și să raporteze stocurile, astfel încât autoritățile să poată identifica în timp real medicamentele la care apar discontinuități.

Proiectul creează cadrul legal pentru Sistemul Electronic de Raportare (SER), prin care Ministerul Sănătății urmărește stocurile de medicamente. Actul normativ va obliga farmaciile să se înscrie în platformă și apoi să raporteze toate stocurile, a anunțat ministrul Sănătății într-un mesaj video.

„Am luat decizia la Ministerul Sănătății să extindem soluția digitală pe care o avem, astfel încât farmaciile să raporteze în sistemul Ministerului Sănătății disponibilitatea pentru anumite medicamente, să știm exact unde există discontinuități și unde nu la nivelul farmaciilor”, a explicat Rogobete.

„Voi putea vedea și stocurile din fiecare farmacie”

Potrivit ministrului, scopul este ca instituția să poată interveni rapid pentru pacienții care nu își găsesc tratamentul. „Acum, odată cu această modificare, voi putea vedea și stocurile din fiecare farmacie, astfel încât să poți veni în sprijinul pacienților care au nevoie de anumite medicamente care se găsesc mai greu sau care au pentru o anumită perioadă discontinuitate”, a spus el.

Rogobete susține că platforma este autorizată și are „o soluție de securitate cibernetică de ultimă generație”, capabilă să protejeze datele.

Un sistem care există din 2016

SER funcționează din 2016, când a fost dezvoltat de Serviciul de Telecomunicații Speciale pentru Ministerul Sănătății, cu scopul de a oferi o imagine de ansamblu asupra stocurilor de medicamente din întreaga țară. Un audit public intern prezentat la începutul lunii octombrie a semnalat însă deficiențe în funcționarea sistemului.