Investiția a fost de peste 56 de milioane de lei, realizată pentru modernizarea unității medicale.

Potrivit ministrului, proiectul transformă o clădire veche într-un spațiu medical modern, sigur și adaptat cerințelor actuale din sistemul sanitar.

Noua structură medicală dispune de 100 de paturi și include secții de Hematologie, Gastroenterologie, Medicină Internă și Dermatovenerologie. De asemenea, pacienții vor avea acces la servicii de imagistică, endoscopie digestivă, ecografie, laborator și Centru de Primiri Urgențe.

Alexandru Rogobete a subliniat că investiția urmărește îmbunătățirea condițiilor pentru pacienți și personalul medical, precum și creșterea accesului la servicii medicale de calitate.

Ministrul l-a felicitat pe președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu-Daniel Nanu, și pe cei care conduc Spitalul Județean, precum și pe toți cei implicați în realizarea proiectului.

„Investițiile în sănătate nu înseamnă doar clădiri renovate și aparatură nouă. Înseamnă siguranță, încredere și șansa unui act medical mai bun pentru fiecare pacient”, a transmis Alexandru Rogobete în mesajul publicat cu ocazia redeschiderii.

Prin redeschiderea secției „Buna Vestire”, Spitalul Județean de Urgență Ploiești își extinde capacitatea de furnizare a serviciilor medicale pentru pacienții din județul Prahova.