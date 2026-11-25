Ministerul Sănătății va finanța direct achiziția de echipamente de protecție, dezinfectanți și materiale consumabile necesare prevenirii și controlului infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM), cunoscute și sub denumirea de infecții nosocomiale.

Noul program va funcționa după modelul acțiunilor prioritare derulate deja în domeniul anesteziei și terapiei intensive (ATI), a explicat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, miercuri seară, la Realitatea Plus.

Măsura vine în completarea modificărilor legislative și a programelor de instruire a personalului medical derulate în acest an.

Rogobete a precizat că, în cursul verii, Ministerul Sănătății a organizat cursuri regionale la care au participat medici, asistenți medicali și infirmiere pentru a fi instruiți în monitorizarea infecțiilor nosocomiale și în limitarea răspândirii acestora.

Rogobete: Managerii de spitale să raporteze numărul real al infecțiilor

Ministrul social-democrat a făcut un apel public către managerii spitalelor și șefii de secție să raporteze toate cazurile de infecții nosocomiale identificate în unitățile sanitare.

„Le cer public tuturor, manager, șef de secție, nu contează, să raporteze infecțiile […] reale, așa cum sunt ele”, a transmis Rogobete.

Potrivit lui Rogobete, un număr mai mare de cazuri raportate nu înseamnă neapărat că situația din spitale s-a agravat, ci că infecțiile sunt depistate mai eficient: „O raportare crescută nu înseamnă neapărat că e o problemă”.

El a explicat că identificarea infecțiilor într-un stadiu incipient permite personalului medical să intervină rapid, să limiteze răspândirea acestora și să prevină apariția focarelor.

Regulile de acces în spitale trebuie respectate și de aparținători

Ministrul Sănătății a atras atenția că responsabilitatea prevenirii infecțiilor nosocomiale nu revine exclusiv personalului medical, ci și pacienților și aparținătorilor.

Rogobete a insistat asupra respectării programului de vizită stabilit de fiecare unitate sanitară, precum și asupra purtării echipamentului de protecție și dezinfectării mâinilor.

„S-au supărat pe mine când am spus că în spital nu se intră ca în gară. Nu se intră ca în gară! În spital intri într-un interval stabilit de spital. Intri doar dacă te echipezi”, a declarat ministrul.

Acesta a amintit că au existat conflicte la intrarea în unele unități sanitare, generate de refuzul vizitatorilor de a purta echipamentul de protecție sau de a-și dezinfecta mâinile.

„E o responsabilitate de ambele părți și asta trebuie respectată de toată lumea”, a subliniat Alexandru Rogobete.