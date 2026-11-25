Șeful diplomației române a subliniat că românii sunt bine integrați pe piața muncii din Germania, unde rata de ocupare a acestora este de aproximativ 70%, potrivit datelor invocate de ministru.

Într-un mesaj publicat miercuri pe Facebook, Dan Neculăescu a anunțat că s-a întâlnit, la Berlin, cu reprezentanți ai românilor stabiliți în Germania, discuțiile vizând situația comunității și relația acesteia cu societatea germană.

„Respingem instrumentalizarea comunității românești din Germania”

Ministrul a transmis că autoritățile române se opun încercărilor de a transforma comunitatea românească într-un subiect de dispută care să genereze tensiuni între cele două societăți.

„În această seară, am discutat la Berlin cu reprezentanții comunității românești din Germania. O spun direct: respingem instrumentalizarea comunității românești din Germania și încercarea de a inflama societățile noastre”, a scris Dan Neculăescu.

Declarația intervine în contextul discuțiilor publice privind situația românilor care trăiesc și lucrează în Germania, cele mai recente remarci venind de la lidera AfD, Alice Weidel, care au fost făcute miercuri, 25 noiembrie, în cadrul unui discurs susținut în Parlamentul german.

Rată de ocupare de aproximativ 70% în rândul românilor din Germania

Șeful diplomației române a evidențiat integrarea comunității pe piața muncii și contribuția acesteia la economia germană.

„Comunitatea românească este bine integrată, iar românii sunt cetățeni ai Uniunii Europene care muncesc legal, cu o rată de ocupare pe piața muncii din Germania de aproximativ 70%, una dintre cele mai ridicate în rândul cetățenilor UE care trăiesc aici”, a afirmat ministrul.

Contribuția românilor, recunoscută de autoritățile și angajatorii germani

Ministrul de Externe a subliniat că activitatea românilor din Germania reprezintă un element important al relațiilor dintre cele două state.

„Contribuția economică și socială a comunității românești este recunoscută de autoritățile și de angajatorii germani și întărește zi de zi legătura dintre România și Germania”, a transmis acesta.

În opinia ministrului, integrarea profesională și socială a românilor constituie un argument împotriva generalizărilor negative la adresa comunității.

Mesajul transmis partenerilor germani

Dan Neculăescu a dat asigurări că Ministerul Afacerilor Externe va continua să susțină interesele cetățenilor români din străinătate, inclusiv prin dialogul diplomatic cu autoritățile germane.

„MAE rămâne aproape de comunitățile românești, inclusiv de cea din Germania. Este mesajul pe care îl transmit în dialogul nostru cu partenerii germani, la Berlin”, a precizat ministrul.