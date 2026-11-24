Premierul Armeniei, Nikol Pashinyan, a declarat că România reprezintă un partener important pentru diversificarea exporturilor armenești, în contextul semnării unei declarații comune privind instituirea parteneriatului strategic dintre cele două state.

Documentul a fost semnat cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice româno-armene.

„Declarația comună pe care am semnat-o astăzi în legătură cu parteneriatul strategic stabilește bazele unei colaborări mai bune între cele două guverne. Am discutat astăzi și despre modalitatea în care putem să transpunem prioritățile menționate în declarație în programe concrete. Am discutat despre comerț, despre investiții”, a declarat premierul armean.

Acesta a menționat inclusiv posibilitatea dezvoltării schimburilor comerciale cu produse agricole.

„Armenia consideră că România este un partener important pentru diversificarea exportului. În ultimul timp discutăm desigur și despre fructe și flori armeniene, care au ajuns pe piața românească. Și ne dorim ca aceste transporturi să devină regulate, dar ne dorim ca și România să aibă o activitate mai susținută în Armenia.”

Porturile românești, importante pentru accesul Armeniei la piețele europene

Nikol Pashinyan a subliniat potențialul cooperării în domeniul transporturilor, logisticii și investițiilor, arătând că infrastructura portuară românească poate facilita accesul produselor armenești pe piața europeană.

„Porturile din România pot asigura accesul mărfurilor armene în piețele europene. Tocmai de aceea considerăm că Armenia poate să fie parte din proiectul de pace și prosperitate. Și tocmai aceste oportunități noi în Caucaz pot crea o nouă creștere a relațiilor economice între Caucaz și Europa.”

Premierul armean a indicat și alte sectoare cu potențial de dezvoltare, printre care energia regenerabilă, industria farmaceutică, procesarea alimentelor și transporturile.

În acest context, oficialul a susținut reluarea activității comisiei mixte româno-armene de cooperare economică și tehnico-științifică, precum și organizarea unor întâlniri între reprezentanții mediului de afaceri.

Mulțumiri pentru sprijinul acordat comunității armene din România

În declarațiile sale, Nikol Pashinyan a evidențiat și legăturile istorice și culturale dintre cele două popoare, exprimându-și aprecierea pentru protejarea identității comunității armene din România.

„În România, data de 12 octombrie este declarată în România ca ziua alfabetului armenian și minoritatea armeniană este considerată ca o parte esențială a vieții comunității române. Și mulțumim poporului român și guvernului român pentru sprijinul acordat în prezervarea culturii armeniene.”

Premierul Armeniei a afirmat că aceste legături pot contribui inclusiv la dezvoltarea turismului bilateral.

La final, oficialul și-a exprimat speranța că noul parteneriat strategic va produce rezultate economice concrete.

„Sunt convins că avantajele parteneriatului strategic se vor regăsi în contractele bilaterale între mediul de afaceri și în relațiile investiționale. Guvernul armenian este pregătit să lucreze în vederea obținerii acestor rezultate.”