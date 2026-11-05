România și Albania își consolidează cooperarea. Securitatea Flancului Estic al NATO, printre priorități

Mesajul a fost transmis joi, 5 noiembrie, de premierul Luca Niculescu, după o întrevedere la Palatul Victoria cu ministrul albanez al Afacerilor Externe, Ferit Hoxha.

I welcomed today at Victoria Palace the Albanian Foreign Minister @HoxhaFer. Our discussion focused on ways to deepen and diversify our economic cooperation and advance our bilateral agenda.

Romania firmly supports the EU enlargement to the Western Balkans, the Republic of Moldova and Ukraine, as part of a merit-based process, and fully backs Albania’s path towards EU accession.

I expressed our appreciation for Albania’s contribution to NATO’s Multinational Brigade South-East in Romania. It is an important display of solidarity and shared commitment to strengthening deterrence and defence on NATO’s Eastern Flank.

We remain committed to working together to promote the stability, security and prosperity of our region! — Luca Niculescu (@LucaNiculescu) November 5, 2026

Cooperarea economică dintre România și Albania, pe agenda discuțiilor

Prim-ministrul Luca Niculescu a anunțat, într-o postare pe platforma X, că l-a primit joi la sediul Guvernului pe șeful diplomației albaneze.

Discuțiile au vizat dezvoltarea relațiilor bilaterale, cu accent pe identificarea unor noi oportunități economice și extinderea domeniilor de colaborare.

„L-am primit astăzi, la Palatul Victoria, pe ministrul albanez al Afacerilor Externe, Ferit Hoxha. Discuția noastră s-a concentrat asupra modalităților de aprofundare și diversificare a cooperării economice și de avansare a agendei bilaterale”, a transmis premierul.

România susține extinderea Uniunii Europene pe baza meritelor fiecărui stat candidat

Un subiect important al întâlnirii l-a reprezentat procesul de extindere a Uniunii Europene, în special perspectiva aderării Albaniei și a celorlalte state candidate din regiune.

Premierul a subliniat că Bucureștiul susține continuarea acestui proces, cu respectarea criteriilor și a progreselor realizate individual de fiecare țară.

„România susține ferm extinderea Uniunii Europene către Balcanii de Vest, Republica Moldova și Ucraina, ca parte a unui proces bazat pe merite, și sprijină pe deplin parcursul Albaniei către aderarea la UE”, a afirmat Luca Niculescu.

Premierul a mulțumit Albaniei pentru contribuția la Brigada Multinațională Sud-Est

Pe lângă cooperarea economică și integrarea europeană, întrevederea a abordat și dimensiunea securității regionale, în contextul colaborării dintre cele două state în cadrul NATO.

Luca Niculescu a evidențiat participarea Albaniei la Brigada Multinațională Sud-Est, structură aliată prezentă în România, și a apreciat contribuția acesteia la consolidarea apărării colective.

„Mi-am exprimat aprecierea pentru contribuția Albaniei la Brigada Multinațională Sud-Est a NATO din România. Aceasta reprezintă o demonstrație importantă de solidaritate și a angajamentului comun pentru consolidarea descurajării și apărării pe Flancul Estic al NATO”, a transmis premierul.

Participarea militarilor albanezi la structurile aliate din România a fost prezentată de șeful Guvernului drept un exemplu al cooperării dintre cele două țări în domeniul securității.

Angajament comun pentru stabilitatea regiunii

La finalul mesajului, Luca Niculescu a subliniat că România și Albania vor continua să colaboreze pentru consolidarea securității și dezvoltării regionale.

„Lucrăm împreună pentru a promova stabilitatea, securitatea și prosperitatea regiunii noastre!”, a transmis prim-ministrul.

Întrevederea de la Palatul Victoria a avut loc în contextul în care România își reafirmă susținerea pentru extinderea Uniunii Europene și pentru consolidarea cooperării cu statele din Balcanii de Vest, atât în plan economic, cât și în domeniul apărării.