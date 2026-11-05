Prima pagină » Politic » România și Albania își consolidează cooperarea. Securitatea Flancului Estic al NATO, printre priorități

România și Albania își consolidează cooperarea. Securitatea Flancului Estic al NATO, printre priorități

România își reafirmă sprijinul pentru aderarea Albaniei la Uniunea Europeană și pentru continuarea extinderii blocului comunitar către Balcanii de Vest, Republica Moldova și Ucraina.
România și Albania își consolidează cooperarea. Securitatea Flancului Estic al NATO, printre priorități
Oana Antipa
05 nov. 2026, 19:18, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Mesajul a fost transmis joi, 5 noiembrie, de premierul Luca Niculescu, după o întrevedere la Palatul Victoria cu ministrul albanez al Afacerilor Externe, Ferit Hoxha.

Cooperarea economică dintre România și Albania, pe agenda discuțiilor

Prim-ministrul Luca Niculescu a anunțat, într-o postare pe platforma X, că l-a primit joi la sediul Guvernului pe șeful diplomației albaneze.

Discuțiile au vizat dezvoltarea relațiilor bilaterale, cu accent pe identificarea unor noi oportunități economice și extinderea domeniilor de colaborare.

„L-am primit astăzi, la Palatul Victoria, pe ministrul albanez al Afacerilor Externe, Ferit Hoxha. Discuția noastră s-a concentrat asupra modalităților de aprofundare și diversificare a cooperării economice și de avansare a agendei bilaterale”, a transmis premierul.

România susține extinderea Uniunii Europene pe baza meritelor fiecărui stat candidat

Un subiect important al întâlnirii l-a reprezentat procesul de extindere a Uniunii Europene, în special perspectiva aderării Albaniei și a celorlalte state candidate din regiune.

Premierul a subliniat că Bucureștiul susține continuarea acestui proces, cu respectarea criteriilor și a progreselor realizate individual de fiecare țară.

„România susține ferm extinderea Uniunii Europene către Balcanii de Vest, Republica Moldova și Ucraina, ca parte a unui proces bazat pe merite, și sprijină pe deplin parcursul Albaniei către aderarea la UE”, a afirmat Luca Niculescu.

Premierul a mulțumit Albaniei pentru contribuția la Brigada Multinațională Sud-Est

Pe lângă cooperarea economică și integrarea europeană, întrevederea a abordat și dimensiunea securității regionale, în contextul colaborării dintre cele două state în cadrul NATO.

Luca Niculescu a evidențiat participarea Albaniei la Brigada Multinațională Sud-Est, structură aliată prezentă în România, și a apreciat contribuția acesteia la consolidarea apărării colective.

„Mi-am exprimat aprecierea pentru contribuția Albaniei la Brigada Multinațională Sud-Est a NATO din România. Aceasta reprezintă o demonstrație importantă de solidaritate și a angajamentului comun pentru consolidarea descurajării și apărării pe Flancul Estic al NATO”, a transmis premierul.

Participarea militarilor albanezi la structurile aliate din România a fost prezentată de șeful Guvernului drept un exemplu al cooperării dintre cele două țări în domeniul securității.

Angajament comun pentru stabilitatea regiunii

La finalul mesajului, Luca Niculescu a subliniat că România și Albania vor continua să colaboreze pentru consolidarea securității și dezvoltării regionale.

„Lucrăm împreună pentru a promova stabilitatea, securitatea și prosperitatea regiunii noastre!”, a transmis prim-ministrul.

Întrevederea de la Palatul Victoria a avut loc în contextul în care România își reafirmă susținerea pentru extinderea Uniunii Europene și pentru consolidarea cooperării cu statele din Balcanii de Vest, atât în plan economic, cât și în domeniul apărării.

Recomandarea video

Cristian Preda: Nicușor Dan a făcut aceeași greșeală ca Iohannis după ce și-a pus șapca MAGA. „A pariat pe Donald Trump” / Nicușor Dan n-a obținut nici măcar o șapcă
G4Media
De asta s-a retras Cristiano Ronaldo ASTĂZI! Portughezii au aflat ce avea să se întâmple vineri
GSP.ro
Întrebarea rămasă fără răspuns de patru ani: câți bani a dat România Ucrainei? Gândul a cerut un răspuns direct de la șeful diplomației de la Kiev
Gandul
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro
Cancan
Jurnalista din Albania care a înnebunit fanii! Fosta Miss va transmite de la Craiova – Egnatia
Prosport
Asigurarea de sănătate la bătrânețe: ce acoperă CNAS și ce trebuie să plătești singur
Libertatea
Injecția care poate preveni infectarea cu HIV, disponibilă într-o variantă mult mai ieftină
CSID
Cauți să achiziționezi anvelope de iarnă de Black Friday? Dedeman are în ofertă o anvelopă la ofertă
Promotor