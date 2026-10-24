Tensiuni în Albania. Protestatarii au dat foc unor perne în fața sediului premierului Edi Rama. Poliția a mobilizat tunuri cu apă

Tensiunile au crescut sâmbătă în capitala Albaniei, Tirana, unde susținătorii opoziției au protestat în fața sediului premierului Edi Rama, dând foc unor perne folosite ca simbol al dialogului cu studenții, scrie Euronews.

Ulterior, manifestanții s-au îndreptat spre Ministerul Educației, unde unii dintre ei au aruncat cu pietre în clădire și în forțele de ordine.

Susținătorii Partidului Democrat, formațiune de opoziție, s-au adunat în fața biroului prim-ministrului și au rămas acolo aproximativ o oră și jumătate.

Protestatarii au incendiat pernele pe care premierul Edi Rama le așezase în fața sediului său ca invitație simbolică la dialog cu studenții.

După manifestația din fața sediului premierului, protestatarii au pornit spre Ministerul Educației, unde fusese anunțat un protest separat al studenților.

O parte dintre manifestanți au aruncat cu pietre în clădire și în polițiști, din cauza creșterii tensiunilor din capitală.

Poliția a mobilizat tunuri cu apă și unități de intervenție

Forțele de securitate albaneze și-au sporit prezența în apropierea Ministerului Educației, înaintea protestului studenților, de teama unor noi incidente.

Poliția a desfășurat un tun cu apă și unități ale Forțelor de Intervenție Rapidă din Albania (FNSH) în apropierea clădirii. Măsurile au fost luate și după apariția unor apeluri pe rețelele de socializare legate de îndemnul studenților să participe la manifestație.

Autoritățile au rămas în alertă în timp ce susținătorii opoziției și studenții s-au mobilizat în cadrul unor proteste separate, iar manifestanții se îndreptau spre Ministerul Educației.

Edi Rama promite un răspuns la nemulțumirile populației

Premierul albanez Edi Rama a recunoscut că nemulțumirea populației este în creștere, făcând precizarea că guvernul pregătește un răspuns la mesajele transmise prin proteste.

„În câteva ore sau zile, vom prezenta reflecția noastră de ansamblu asupra a ceea ce o parte semnificativă a societății încearcă să transmită”, a declarat Rama.

El a spus că felul în care protestele sunt văzute în rândul unei părți a publicului arată că oamenii își doresc ca guvernul să le asculte mai mult preocupările.

„Toți cei care glorifică violența, toți cei care propagă violența și toți cei care comit acte de violență trebuie să înțeleagă că, așa cum teroarea urbană a fost intensă, concentrată și prelungită, tot așa și răspunsul statului va fi unul prelungit și persistent”, a spus prim-ministrul.

Protestatarii denunță corupția, gestionarea defectuoasă a universităților și costurile tot mai mari ale educației în Albania, cerând demisia premierului Edi Rama, aflat în funcție din 2013.