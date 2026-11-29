Duminică, pentru a doua zi consecutiv, mii de oameni au ieșit în stradă în capitala Albaniei, Tirana, și au cerut plecarea premierului Edi Rama. Unii demonstranți au aruncat cu pietre și petarde, iar forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene, tunuri cu apă și gloanțe de cauciuc pentru a dispersa mulțimea.

Potrivit autorităților sanitare, 12 persoane au fost rănite în confruntările de duminică, după ce în ziua precedentă 61 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, multe dintre acestea fiind lovite de gloanțe de cauciuc, relatează Reuters.

Bilanțul oficial al Ministerului Sănătății din Albania arată că, dintre cele 61 de persoane care au primit îngrijiri medicale după manifestațiile violente de sâmbătă, s-au numărat 17 polițiști, 22 de protestatari, șase jurnaliști, șase trecători, un agent de securitate și un parlamentar.

Cinci persoane rămâneau internate la momentul publicării bilanțului actualizat.

Poliția a anunțat, duminică, și arestarea a 12 persoane în legătură cu violențele de sâmbătă, în timp ce alte 19 persoane sunt cercetate penal. Potrivit autorităților, acestea sunt suspectate că au atacat polițiști cu obiecte dure, materiale pirotehnice și cocktailuri Molotov, au blocat circulația și au provocat distrugeri.

În timpul confruntărilor de sâmbătă, demonstranți mascați au spart geamurile unor clădiri guvernamentale și au încercat să ajungă la biroul premierului. Poliția a intervenit pentru a-i îndepărta, folosind gaze lacrimogene și tunuri cu apă. Au fost raportate pagube la Ministerul Mediului, Banca Albaniei, Primăria Tirana și Teatrul Național de Păpuși.

Protestele au început în urma unui proiect turistic controversat

Manifestațiile fac parte dintr-o mișcare de protest începută la sfârșitul lunii mai, inițial împotriva unui proiect de dezvoltare turistică de lux pe litoralul sudic al Albaniei, asociat unei companii de investiții înființate de Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump.

Mișcarea a devenit cunoscută sub numele de „Flamingo”, iar în septembrie i s-au alăturat proteste ale studenților, care au cerut îmbunătățirea condițiilor din sistemul de educație și creșterea nivelului de trai.

Ulterior, revendicările s-au extins, iar manifestanții au început să ceară demisia lui Edi Rama și schimbarea sistemului politic.

Protestatarii reclamă corupția, lipsa locurilor de muncă și dificultățile economice, în timp ce premierul respinge acuzațiile și susține că proiectul turistic este legal și că habitatele naturale vor fi protejate.

Guvernul a cerut dialog și a anunțat măsuri precum reducerea prețurilor la combustibili și majorarea sprijinului financiar pentru familiile sărace.

Edi Rama conduce Albania din 2013 și a obținut al patrulea mandat de premier în urma alegerilor de anul trecut. Protestele reprezintă una dintre cele mai importante provocări cu care s-a confruntat guvernul său în ultimii ani.

Albania își propune să adere la Uniunea Europeană până în 2030.