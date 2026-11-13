Casa Iorga din Albania ar putea reveni în proprietatea României. Nicușor Dan: „Înregistrăm progrese semnificative”

Nicușor Dan a anunțat că a discutat despre acest subiect cu premierul Albaniei, Edi Rama, joi, la Dublin, cu ocazia Summitului Comunității Politice Europene (CPE).

„Sunt încrezător că înregistrăm progrese semnificative în demersurile pentru retrocedarea Casei Iorga din Saranda către statul român, astfel încât aceasta să poată reprezenta din nou legăturile culturale și istorice comune dintre țările noastre”, a transmis președintele într-o postare pe platforma X.

Cei doi oficiali au discutat despre consolidarea relațiilor bilaterale, aprofundarea cooperării în domeniul afacerilor europene și al securității, precum și despre soluționarea problemelor aflate pe agenda comună. „Am reafirmat sprijinul ferm al României pentru aderarea Albaniei la Uniunea Europeană”, a menționat Nicușor Dan.

Casa Iorga, revendicată de România de aproape două decenii

Casa Iorga din Saranda a fost construită pe un teren oferit istoricului Nicolae Iorga în 1932 de regele Albaniei, Ahmed Zogu, în semn de recunoștință pentru contribuția sa la istoria poporului albanez. Iorga a donat terenul statului român, iar aici a fost înființat Institutul Român din Albania.

Clădirea a fost naționalizată în perioada comunistă și vândută unei persoane private în 1992. Deși o instanță albaneză a recunoscut definitiv, în 2007, dreptul de proprietate al statului român, imobilul nu a fost încă retrocedat.

La începutul lunii noiembrie, ministrul român de Externe, Dan Neculăescu, anunța că a stabilit împreună cu omologul albanez, Ferit Hoxha, pașii următori pentru recuperarea Casei Iorga.

Nicușor Dan, întâlnire cu Alain Berset

Tot joi, la Dublin, președintele României s-a întâlnit cu secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset. Discuțiile au vizat consolidarea democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale, precum și combaterea ingerințelor străine, care vizează tot mai mult societățile deschise.

„România rămâne un partener angajat al Consiliului Europei în apărarea valorilor aflate la baza familiei noastre europene”, a transmis șeful statului.