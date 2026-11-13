Nicușor Dan, după summitul de la Dublin: România susține în continuare Ucraina și integrarea europeană a Republicii Moldova

Nicușor Dan a participat la cel de-al 9-lea Summit al Comunității Politice Europene, organizat la Dublin, unde au fost discutate provocările de securitate ale Europei, competitivitatea, conectivitatea strategică și reziliența democratică.

„Provocările europene comune fac necesar un răspuns coordonat: o securitate mai puternică, o competitivitate sporită, conectivitate strategică și reziliență democratică. Sunt teme importante pentru România și pentru toate statele europene, pe care le-am discutat ieri (n.r – joi), la Dublin, în cadrul celui de-al 9-lea Summit al Comunității Politice Europene”, a transmis, vineri, Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook.

Șeful statului a subliniat că o Europă mai puternică, mai sigură și mai bine conectată depinde de deciziile și acțiunile comune ale statelor membre, cu o atenție specială acordată Flancului Estic.

„Trebuie să susținem în continuare Ucraina pentru obținerea unei păci juste și durabile, consolidându-ne în același timp capacitatea colectivă de a contracara amenințările hibride, interferențele străine și manipularea informațiilor”, a precizat președintele.

Discuțiile de la summit au vizat și viitorul securității europene, cooperarea împotriva traficului de droguri și o abordare coordonată a migrației.

De asemenea, la reuniunea Grupului de sprijin pentru Republica Moldova, Nicușor Dan a reafirmat sprijinul României pentru „securitatea, reziliența și integrarea europeană” a țării vecine.

„Calea europeană a Republicii Moldova este o prioritate comună și o investiție strategică în stabilitatea regiunii noastre și a întregului continent”, a transmis președintele.