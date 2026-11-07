Prima pagină » Știri externe » Țara de 630.000 de locuitori care intră prima în UE după Croația

Țara de 630.000 de locuitori care intră prima în UE după Croația

Muntenegru, o țară de 630.000 de locuitori, ar putea încheia negocierile de aderare până la finalul acestui an și urmărește să devină al 28-lea stat membru al UE în 2028. Republica Moldova își propune să încheie negocierile la începutul lui 2028.
Țara de 630.000 de locuitori care intră prima în UE după Croația
Andreea Tobias
07 nov. 2026, 10:29, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Pentru prima dată din 2011, când UE a încheiat negocierile de aderare cu Croația, UE este în măsură să încheie în curând negocierile cu o altă țară candidată, Muntenegru”. Este mesajul Comisiei Europene din raportul anual privind extinderea, potrivit The Independent.

Țara balcanică ar deveni astfel al 28-lea stat membru al UE.

Tratat de aderare în iunie 2027

Comisia apreciază că negocierile ar putea fi încheiate „în mod realist” până la sfârșitul lui 2026, iar tratatul de aderare ar putea fi semnat până în iunie 2027. Progresul este, potrivit executivului european, „o dovadă a eforturilor susținute ale Muntenegrului” de a face reformele necesare.

Pentru aderare, tratatul trebuie ratificat de toate cele 27 de state membre. Comisia avertizează că, în lunile următoare, Muntenegru trebuie să-și mențină reformele și sprijinul tuturor partidelor pentru drumul european.

Toate cele 33 de capitole de negociere au fost deschise, iar 18 au fost închise provizoriu.

Președintele Jakov Milatović s-a declarat optimist încă de la începutul anului. „Putem reuși. Sunt optimist în această privință”, a spus el la Podgorița.

Albania, Ucraina și Republica Moldova, în plutonul fruntaș

UE consideră Muntenegru cea mai apropiată țară de aderare, urmată de Albania, Ucraina și Republica Moldova. Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Serbia și Kosovo se află în etape diferite ale procesului.

Albania își propune să încheie negocierile până la finalul lui 2027. Comisia îi cere cooperare între partide și dialog în Parlament, pe fondul celor mai mari proteste de la tranziția democratică.

Pentru Republica Moldova, Comisia apreciază în continuare că sunt îndeplinite condițiile pentru deschiderea tuturor grupurilor de capitole rămase. Chișinăul trebuie să păstreze ritmul reformelor pentru a-și atinge obiectivul, „ambițios, dar realizabil”, de a încheia negocierile la începutul lui 2028.

Recomandarea video

CSM i-a sancționat pe judecătorii care l-au băgat la închisoare pe fostul ministru Daniel Chițoiu / Chițoiu omorâse doi oameni cu mașina
G4Media
De la jucătorul „verde”, la Olguța si sărutul pasional de la VIP » Fotoreporterul GSP a surprins cadre spectaculoase în Bănie
GSP.ro
România, prinsă în capcana infinită a datoriilor. Analist economic: Rectificarea împarte sărăcia bugetară/E un faliment nedeclarat
Gandul
Ce s-a întâmplat pe întuneric între Prințul Marco și Gabriella, de fapt. Am editat imaginile și le-am 'aprins lumina'
Cancan
Julia de la Exotic l-a refuzat pe Adrian Mutu: „Eram fițoasă”. Cum arată acum
Prosport
Patronul localului unde a avut loc botezul organizat de Simonis e pilot de raliuri. Clubul pentru care concurează e singurul cu două finanțări de la CJ Timiș în 2026
Libertatea
Cinci obiecte din baie care pot acumula bacterii. Cât de des trebuie curățate sau înlocuite
CSID
Mașina Zilei: Cu ce dotări vine o Dacia Logan cu GPL? Cât costă un exemplar din 2022
Promotor