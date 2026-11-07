Țara de 630.000 de locuitori care intră prima în UE după Croația

„Pentru prima dată din 2011, când UE a încheiat negocierile de aderare cu Croația, UE este în măsură să încheie în curând negocierile cu o altă țară candidată, Muntenegru”. Este mesajul Comisiei Europene din raportul anual privind extinderea, potrivit The Independent.

Țara balcanică ar deveni astfel al 28-lea stat membru al UE.

Tratat de aderare în iunie 2027

Comisia apreciază că negocierile ar putea fi încheiate „în mod realist” până la sfârșitul lui 2026, iar tratatul de aderare ar putea fi semnat până în iunie 2027. Progresul este, potrivit executivului european, „o dovadă a eforturilor susținute ale Muntenegrului” de a face reformele necesare.

Pentru aderare, tratatul trebuie ratificat de toate cele 27 de state membre. Comisia avertizează că, în lunile următoare, Muntenegru trebuie să-și mențină reformele și sprijinul tuturor partidelor pentru drumul european.

Toate cele 33 de capitole de negociere au fost deschise, iar 18 au fost închise provizoriu.

Președintele Jakov Milatović s-a declarat optimist încă de la începutul anului. „Putem reuși. Sunt optimist în această privință”, a spus el la Podgorița.

Albania, Ucraina și Republica Moldova, în plutonul fruntaș

UE consideră Muntenegru cea mai apropiată țară de aderare, urmată de Albania, Ucraina și Republica Moldova. Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Serbia și Kosovo se află în etape diferite ale procesului.

Albania își propune să încheie negocierile până la finalul lui 2027. Comisia îi cere cooperare între partide și dialog în Parlament, pe fondul celor mai mari proteste de la tranziția democratică.

Pentru Republica Moldova, Comisia apreciază în continuare că sunt îndeplinite condițiile pentru deschiderea tuturor grupurilor de capitole rămase. Chișinăul trebuie să păstreze ritmul reformelor pentru a-și atinge obiectivul, „ambițios, dar realizabil”, de a încheia negocierile la începutul lui 2028.