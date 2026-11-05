Kaja Kallas cere noului Congres al SUA să mențină sprijinul pentru Ucraina, iar UE să accelereze negocierile de aderare

Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a cerut miercuri noului Congres al Statelor Unite să continue sprijinul pentru Ucraina și să crească presiunea asupra Rusiei, după victoria zdrobitoare a democraților în alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, potrivit Kyiv Post.

„Alegătorii americani și-au exprimat clar opțiunea. Sper că noul Congres și noul Senat vor continua să sprijine Ucraina și, de asemenea, să exercite o presiune mai mare asupra Rusiei”, a declarat Kallas, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Bruxelles.

Ea declarat că o colaborare strânsă între Washington și Bruxelles rămâne foarte importantă pentru încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

„Atât Europa, cât și SUA, suntem mult mai puternice împreună”, a afirmat șefa diplomației UE.

Declarațiile au fost făcute la o zi după ce democrații au obținut controlul asupra ambelor Camere ale Congresului american, în urma alegerilor de marți. Este o înfrângere politică majoră pentru republicanii președintelui Donald Trump.

Noua majoritate democrată ar putea schimba modul în care Washingtonul abordează războiul din Ucraina, fiindcă va avea o influență mai mare asupra cheltuielilor guvernamentale, a mecanismelor de control și a legislației privind politica externă.

Totuși, noul Congres își va începe mandatul abia în ianuarie 2027, iar Donald Trump va păstra atribuții foarte importante în stabilirea și aplicarea politicii externe a SUA.

Apelul lui Kallas a venit și înaintea negocierilor dintre Ucraina și Rusia, mediate de Statele Unite, care sunt programate să aibă loc la Abu Dhabi, în perioada 10-11 noiembrie.

În continuare, având în vedere situația actuală, Kievul cere garanții de securitate mai solide din partea Occidentului și sprijin militar în plus.

Kaja Kallas cere accelerarea negocierilor pentru aderarea Ucrainei la UE

Pe lângă solicitarea adresată Statelor Unite, Kaja Kallas a cerut și liderilor europeni să accelereze procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană.

Șefa diplomației Uniunii Europene vrea ca toate capitolele de negociere care au rămas să fie deschise până la sfârșitul anului 2026.

„Având în vedere progresele înregistrate de Ucraina, ar trebui să trecem la deschiderea tuturor capitolelor de negociere înainte de sfârșitul anului”, a declarat aceasta.

Ea a salutat reformele realizate de Ucraina, care se luptă în paralel cu invazia rusească, adăugând că eforturile Kievului sunt fără precedent în rândul statelor candidate la aderarea la UE.

„Ucraina implementează reforme ample sub bombardamentele rusești. Nicio țară candidată nu a mai întreprins vreodată reforme de o asemenea anvergură în timp ce se afla în război. Iar acest lucru merită recunoscut”, a afirmat șefa diplomației europene.

Comisia Europeană a identificat Ucraina, Republica Moldova, Albania și Muntenegru drept cele patru țări candidate care au înregistrat cele mai mari progrese în procesul de aderare.

Pentru fiecare dintre ele au fost prezentate foi de parcurs care stabilesc pașii următori pentru continuarea negocierilor.

„Pentru prima dată, introducem foi de parcurs pentru negocierile de aderare cu Muntenegru, Albania, Republica Moldova și Ucraina”, a declarat Kallas, care a adăugat că „aceste patru țări sunt cele mai avansate în procesul de aderare”.

Ucraina a deschis deja patru dintre cele șase grupuri de capitole de negociere prevăzute în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Acum, autoritățile de la Kiev vor să deschidă și cele două grupuri rămase înainte de sfârșitul anului. Intenția vine după progresele înregistrate în rezolvarea disputei cu Ungaria privind dreptul minorităților de a învăța în limba maternă.

Cele două grupuri care mai trebuie deschise vizează agenda verde și conectivitatea sustenabilă, respectiv resursele, agricultura și coeziunea.

Cu toate acestea, continuarea negocierilor depinde și de aprobarea statelor membre ale Uniunii Europene. Comisia a spus că Ucraina trebuie să accelereze reformele în domenii precum independența justiției, combaterea corupției, respectarea statului de drept pentru a-și putea îndeplini obiectivul de aderare la UE pe termen lung.