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Republica Moldova, printre cele patru țări care accelerează spre aderarea la UE. Cine a rămas în urmă

Republica Moldova se numără printre cele patru țări care au făcut cele mai mari progrese în procesul de aderare la Uniunea Europeană. În timp ce Chișinăul accelerează negocierile, alte state candidate se confruntă cu dispute politice și reforme întârziate.
Republica Moldova, printre cele patru țări care accelerează spre aderarea la UE. Cine a rămas în urmă
Victor Dan Stephanovici
03 nov. 2026, 13:58, Știri externe
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Situația extinderii UE este discutată marți, la Bruxelles, în cadrul unui summit la care participă lideri europeni și reprezentanți ai țărilor care urmăresc aderarea. Comisia Europeană pregătește noi planuri de parcurs pentru Muntenegru, Albania, Republica Moldova și Ucraina, considerate cele mai avansate patru țări în procesul de integrare, scrie Euronews.

Republica Moldova recuperează rapid decalajul

Ritmul reformelor de la Chișinău a surprins inclusiv instituțiile europene. Potrivit Euronews, Comisia Europeană a fost nevoită să redistribuie resurse interne pentru a ține pasul cu negocierile Republicii Moldova.

Țara se apropie deja de închiderea unui capitol de negociere deschis recent, un progres care o plasează între statele urmărite îndeaproape de Bruxelles. Pe 13 octombrie, Uniunea Europeană și Republica Moldova au deschis negocierile pentru două noi grupuri de capitole, referitoare la piața internă, competitivitate și creștere economică.

Ucraina a avansat, la rândul său, după schimbarea guvernului din Ungaria, care a permis deblocarea unor etape ale negocierilor. Kievul urmărește deschiderea tuturor grupurilor de capitole până la sfârșitul anului. Agricultura se anunță însă unul dintre cele mai dificile subiecte, din cauza impactului pe care aderarea Ucrainei l-ar putea avea asupra pieței europene.

Muntenegru, aproape de aderare, dar întâmpină obstacole

Muntenegru conduce în continuare procesul de aderare, având 21 dintre cele 33 de capitole de negociere închise provizoriu. Țara este însă afectată de disputele bilaterale cu Croația, unele legate de conflictele care au însoțit destrămarea Iugoslaviei în anii 1990.

Albania este considerată următoarea țară ca nivel de avansare, dar traversează o perioadă tensionată. Protestele privind construirea unei stațiuni de lux într-o zonă protejată, proiect asociat cu Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, au provocat controverse interne. Comisia Europeană analizează și introducerea unor garanții suplimentare pentru viitoarele state membre. Acestea sunt discutate în cadrul pregătirii tratatului de aderare al Muntenegrului.

Georgia și Macedonia de Nord pierd teren

La polul opus se află Georgia, unde procesul de aderare este practic blocat. Deteriorarea standardelor democratice și apropierea autorităților de Rusia au complicat relația cu Bruxellesul. Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a descris luna trecută Georgia drept o țară candidată „doar pe hârtie”.

Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina și Kosovo înregistrează, de asemenea, progrese limitate. Aceste state riscă să piardă o parte din finanțările regionale europene, redistribuite către candidații mai avansați.

În Serbia, schimbarea recentă a guvernului a alimentat speranțele unei relansări a relațiilor cu UE. Armenia, care nu are încă statut oficial de candidată, analizează posibilitatea de a solicita aderarea. Comisia Europeană urmează să prezinte miercuri, 4 noiembrie, evaluările anuale privind progresele țărilor candidate și noile obiective pentru continuarea negocierilor.

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