Luca Niculescu, despre aderarea Republicii Moldova la UE: Dacă apar probleme, le discutăm atunci

România va încerca să rezolve prin dialog eventualele blocaje din procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, fără să le transforme în subiecte publice, a declarat premierul României, Luca Niculescu, într-un interviu acordat TVR Moldova, în timpul vizitei sale la Chișinău.

Acesta a spus că Republica Moldova trebuie să se concentreze în primul rând pe îndeplinirea sarcinilor care îi revin în procesul de aderare. El a apreciat munca oficialilor, a clasei politice și a angajaților din instituțiile care se ocupă de dosarele tehnice.

„Cel mai important este să îți faci treaba la tine acasă. Să lucrezi cât mai mult, să lucrezi cât mai bine. Știu că o faceți deja. Știu că lucrați deja foarte mult și multe felicitări celor care sunt angajați în acest proces extrem de important pentru Republica Moldova, evident oficialilor și clasei politice, dar și celor din instituții care lucrează, pentru că ei, de multe ori sau întotdeauna, duc greul dosarelor tehnice. Deci, treaba bine făcută după aceea îți ușurează deblocarea unor chestiuni care pot să mai apară la alte niveluri. Dar nu suntem acolo. Eu aș zice să privim cu optimism înainte”, a declarat premierul Luca Niculescu.

Șeful Guvernului s-a declarat optimist în privința continuării negocierilor, precizând că nu dorește să facă previziuni despre posibilele probleme care ar putea apărea în procesul de aderare.

„Eu în general sunt optimist, dar nu vreau să fac previziuni. Dacă apar probleme, le discutăm atunci. Acum să ne concentrăm pe ce avem de făcut”, a declarat Luca Niculescu.

Premierul României și-a exprimat, totodată, speranța că ultimele clustere de negociere vor fi deschise până la sfârșitul anului.

Potrivit acestuia, România și Republica Moldova trebuie să își intensifice cooperarea, inclusiv în combaterea dezinformării, pe care a descris-o drept un pericol major pentru regiune și nu numai.

El a precizat că România este pregătită să contribuie la proiecte comune, oferind sprijin prin resursele disponibile, deschidere și bunăvoință.

Republica Moldova a deschis două clustere de negociere

Republica Moldova și Ucraina au obținut deschiderea a două clustere de negociere pe 13 octombrie, la Luxemburg. Deschiderea ultimelor două grupuri de capitole de negociere, din totalul de șase, este prevăzută până la sfârșitul anului.

Diplomați și oficiali europeni estimează că ultimele două clustere ar putea fi deschise oficial în decembrie 2026, relatează Kyiv Independent. Până atunci, subiectul va continua să fie discutat în cadrul reuniunilor grupului de lucru pentru extindere de la Bruxelles.

În iulie 2026, a fost deschis Grupul de negocieri 6, care cuprinde capitolele referitoare la relațiile externe ale Uniunii Europene.

Acesta include politica externă și de securitate comună, politica de securitate și apărare, politica comercială comună, cooperarea pentru dezvoltare și ajutorul umanitar, alinierea la sancțiunile și declarațiile de politică externă ale UE.

Pe 15 iunie, Republica Moldova a deschis oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru primul cluster, intitulat „Valori fundamentale”.

Procesul de aderare la UE este împărțit în șase clustere de negociere: Fundamente, Piața internă, Competitivitate și creștere incluzivă, Agenda verde și conectivitate durabilă, Resurse, agricultură și coeziune și Relații externe.

În 2026, Republica Moldova a deschis, așadar, Clusterul 1 – Fundamente și Clusterul 6 – Relații externe. În prezent, invitația pentru prezentarea pozițiilor de negociere vizează clusterele 2 și 3.

După avansarea negocierilor pentru aceste două grupuri, vor mai rămâne de deschis clusterele 4 și 5: Agenda verde și conectivitate durabilă, respectiv Resurse, agricultură și coeziune.

Sursa video: TVR Moldova