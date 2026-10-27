Rețea de trafic de persoane destructurată în România și Germania. Tinere vulnerabile, recrutate prin metoda „loverboy”

Șapte inculpați au fost reținuți, iar alți șapte suspecți se sustrag urmăririi penale. Operațiunea a inclus 20 de percheziții desfășurate în România și Germania și a beneficiat de participarea autorităților germane și a Europol.

Gruparea ar fi fost constituită în 2024

Potrivit anchetatorilor, trei inculpați și trei suspecți ar fi constituit, începând din 2024, un grup infracțional organizat al cărui scop era obținerea unor beneficii materiale din exploatarea sexuală a mai multor victime. În cursul anului 2026, un alt suspect ar fi aderat la grupare.

Patru dintre membri sunt acuzați că au recrutat și transportat mai multe victime în Germania, unde le-ar fi obligat să practice prostituția.

Membrii grupării ar fi publicat anunțuri cu victimele pe diferite site-uri pentru atragerea clienților și și-ar fi însușit banii obținuți de acestea din practicarea prostituției.

Gruparea ar fi beneficiat și de sprijinul unor rude de gradul I ale liderului. Acestea sunt acuzate că transportau victimele cu mașina din România în Germania și le supravegheau.

De asemenea, ar fi închiriat imobile în Germania, ar fi asigurat transportul victimelor pe teritoriul acestei țări și ar fi transferat în România o parte din sumele obținute.

Tinere vulnerabile, recrutate prin metoda „loverboy”

Anchetatorii susțin că doi dintre suspecți aveau în principal rolul de a recruta prin metoda „loverboy” tinere provenite din medii sociale defavorizate.

Aceștia ar fi simulat relații sentimentale cu victimele, pe care ulterior le convingeau să plece în Germania pentru a practica prostituția. Banii obținuți de tinere ar fi ajuns la membrii grupării.

Două inculpate și un suspect sunt acuzați, de asemenea, că ar fi avut rolul de a spăla sumele provenite din activitatea infracțională. Potrivit procurorilor, banii erau primiți prin sisteme de transfer numerar și ulterior transferați către alte persoane sau utilizați în interes personal, pentru disimularea provenienței lor.

Victimele ar fi fost mutate periodic

Pentru a reduce riscul de a fi depistați de autoritățile germane, membrii grupării ar fi recurs la metoda denumită „touring”, schimbând periodic locațiile în care victimele erau exploatate sexual.

Cercetările au indicat și presupuse legături cu alte persoane cercetate în dosar, inclusiv cu un inculpat aflat în penitenciar într-o altă cauză. Acesta ar fi primit bani proveniți din activitatea grupării.

Alți suspecți și inculpați sunt acuzați că au obligat opt victime să practice prostituția.

20 de percheziții în România și Germania

Pentru documentarea activității, autoritățile din România și Germania au constituit, sub egida Eurojust, o Echipă Comună de Anchetă – JIT.

La 22 octombrie au fost efectuate 16 percheziții domiciliare în județele Argeș și Constanța. La operațiune au participat și doi polițiști din cadrul K31 Augsburg, precum și un reprezentant Europol.

În aceeași zi, alte patru percheziții au fost efectuate simultan în Augsburg, cu participarea polițiștilor români și germani.

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Pitești au dispus reținerea a șapte inculpați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, sub forma autoratului și complicității, și proxenetism.

O zi mai târziu, Tribunalul Argeș a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a cinci dintre inculpați. Ceilalți doi au fost plasați sub control judiciar.

În același dosar sunt efectuate cercetări și în privința altor șapte suspecți care, potrivit procurorilor, se sustrag urmăririi penale.