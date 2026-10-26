Prima pagină » Justiţie » Ministrul Justiției anunță noi demersuri pentru punerea în aplicare a Legii femicidului

Ministrul Justiției anunță noi demersuri pentru punerea în aplicare a Legii femicidului

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat luni că a semnat un proiect de ordin comun care vizează aplicarea legii privind femicidul.
Circulația pe Transalpina, închisă parțial din cauza ninsorii. Drumarii intervin
Circulația pe Transalpina, închisă parțial din cauza ninsorii. Drumarii intervin
România ar putea avea în 2027 primul standard național pentru companiile Family-Friendly. Parlamentul, autoritățile, societatea civilă și mediul privat susțin inițiativa
România ar putea avea în 2027 primul standard național pentru companiile Family-Friendly. Parlamentul, autoritățile, societatea civilă și mediul privat susțin inițiativa
Când se va ocupa Guvernul Niculescu de indexarea pensiilor. Sorin Grindeanu face anunțul: PSD va respecta ce scrie în programul de guvernare
Când se va ocupa Guvernul Niculescu de indexarea pensiilor. Sorin Grindeanu face anunțul: PSD va respecta ce scrie în programul de guvernare
Replica lui Grindeanu, după ce Bolojan l-a acuzat că se comportă ca „premier de facto”: A stat șase luni lipit de scaun și nu a făcut decât să adâncească criza
Replica lui Grindeanu, după ce Bolojan l-a acuzat că se comportă ca „premier de facto”: A stat șase luni lipit de scaun și nu a făcut decât să adâncească criza
Grindeanu cere angajarea răspunderii Guvernului pe reforma administrației locale și comasarea de agenții guvernamentale / Ce spune despre taxe din 2027
Grindeanu cere angajarea răspunderii Guvernului pe reforma administrației locale și comasarea de agenții guvernamentale / Ce spune despre taxe din 2027
Iulian Moşneagu
26 oct. 2026, 18:54, Justiţie
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Într-un videoclip publicat pe pagina de Facebook a Ministerului Justiției, Radu Marinescu a declarat că proiectul implică Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

„La Ministerul Justiției am deblocat un proiect foarte important care privește legea feminicidului și punerea în aplicare a acestei legi. Astăzi am semnat proiectul de ordin comun al Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin care inițiem mecanismul de punere în aplicare a acestei legi”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, mecanismul va permite urmărirea parcursului proceselor, de la debutul acestora până la finalizare, prin colectarea de date.

„Este foarte important, ca odată adoptată legea feminicidului, să o aplicăm ca atare. Este foarte important să combatem cu fermitate fenomenele infracționale”, a adăugat Radu Marinescu.

Ministrul a precizat că acesta este primul proiect deblocat după revenirea sa la conducerea Ministerului Justiției.

Legea privind prevenirea și combaterea femicidului a fost promulgată în aprilie 2026.

Recomandarea video

SURSE | O studentă ar fi abandonat facultatea după ce ar fi fost violată de două ori de Alexandru Toader/ Alte șase tinere, victime în dosarul în care profesorul e acuzat de 11 infracțiuni
G4Media
Polivalenta de 5.000 de locuri din regiunea Moldovei e aproape de inaugurare! Vrea să organizeze o competiție importantă
GSP.ro
Ionel Rusen, eliberat din arest alături de Călin Georgescu. Procurorii pot face contestație
Gandul
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Cancan
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
Prosport
De ce a devenit Carfil Brașov o țintă pentru rețeaua de sabotaj a Moscovei: secretele fabricii românești care produce drone militare
Libertatea
Trucul Andrei Măruță pentru a-și ține poftele în frâu! Ce își pune artista în geantă înainte de spectacole. A slăbit enorm
CSID
Un Volkswagen Touareg cu motor V6 de 245 CP costă cât o mașină de oraș
Promotor