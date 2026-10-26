Ministrul Justiției anunță noi demersuri pentru punerea în aplicare a Legii femicidului

Într-un videoclip publicat pe pagina de Facebook a Ministerului Justiției, Radu Marinescu a declarat că proiectul implică Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

„La Ministerul Justiției am deblocat un proiect foarte important care privește legea feminicidului și punerea în aplicare a acestei legi. Astăzi am semnat proiectul de ordin comun al Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin care inițiem mecanismul de punere în aplicare a acestei legi”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, mecanismul va permite urmărirea parcursului proceselor, de la debutul acestora până la finalizare, prin colectarea de date.

„Este foarte important, ca odată adoptată legea feminicidului, să o aplicăm ca atare. Este foarte important să combatem cu fermitate fenomenele infracționale”, a adăugat Radu Marinescu.

Ministrul a precizat că acesta este primul proiect deblocat după revenirea sa la conducerea Ministerului Justiției.

Legea privind prevenirea și combaterea femicidului a fost promulgată în aprilie 2026.