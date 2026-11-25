Ministrul Justiției a participat miercuri, 25 noiembrie, la conferința „Parteneri pentru siguranță. Împreună împotriva violenței domestice”, organizată de comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului, intitulată „România fără violență domestică”.

Evenimentul a avut loc cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței Împotriva Femeilor și a reunit reprezentanți ai Parlamentului, Guvernului, sistemului judiciar, corpului diplomatic și organizațiilor neguvernamentale, potrivit unei informări postate de Ministerul Justiției pe Facebook.



O nouă agenție ar urma să ofere sprijin victimelor infracțiunilor

Una dintre principalele teme abordate de ministru a fost consolidarea mecanismelor naționale de protecție a victimelor.

Radu Marinescu a prezentat demersurile privind înființarea Agenției Naționale pentru Protecția Victimelor, instituție prevăzută în Programul de Guvernare 2026 – 2028.

Potrivit Ministerului Justiției, obiectivul este dezvoltarea unui sistem de asistență coerent, accesibil și integrat, destinat persoanelor afectate de infracțiuni, nu doar victimelor violenței domestice.

Legea privind prevenirea femicidului, în atenția autorităților

Ministrul a subliniat că adoptarea legislației nu este suficientă pentru combaterea violenței domestice, fiind necesare aplicarea efectivă a prevederilor legale și colaborarea dintre instituțiile responsabile.

În acest context, oficialul a evidențiat importanța aplicării Legii nr. 53/2026 privind prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care îl precedă.

Un alt obiectiv menționat îl reprezintă îmbunătățirea mecanismelor de colectare și corelare a datelor referitoare la fenomenul violenței, astfel încât măsurile de prevenire și intervenție să poată fi fundamentate pe informații relevante.

Discuțiile au vizat și necesitatea unui răspuns coordonat al autorităților, în colaborare cu organizațiile societății civile.

Educația juridică, considerată esențială pentru prevenirea violenței

Radu Marinescu a insistat și asupra rolului educației juridice în prevenirea comportamentelor violente și promovarea respectului față de drepturile fundamentale.

Ministrul a amintit parteneriatul interinstituțional reconfirmat recent pentru dezvoltarea programelor de educație juridică în școli și în rândul grupurilor vulnerabile.

În cadrul conferinței, oficialul a acordat Asociației Dreptate și Educație pentru Toți (ADEPT) „Distincția Solidarității 2026 – Oameni care protejează vieți”, pentru contribuția la prevenirea și combaterea violenței domestice.

Ministerul Justiției a transmis că va continua colaborarea cu instituțiile publice și organizațiile neguvernamentale pentru îmbunătățirea mecanismelor de protecție și pentru asigurarea unui sprijin mai eficient persoanelor afectate de violență.