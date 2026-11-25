Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au pus în mișcare acțiunea penală împotriva femeii la 12 noiembrie 2026, în urma unei anchete privind presupuse intervenții pentru obținerea frauduloasă a unei diplome universitare.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 15 octombrie – 11 noiembrie 2026, inculpata ar fi pretins că are influență asupra unor funcționari ai Universității „Nicolae Titulescu” din București și că poate facilita eliberarea unei diplome de licență unei persoane care nu urmase studiile universitare.

A primit 14.000 de lei printr-un intermediar și alți 2.000 de lei personal

Anchetatorii susțin că femeia a solicitat inițial 14.000 de lei, sumă pe care ar fi primit-o la 22 octombrie, prin intermediul unei alte persoane.

Ulterior, la 28 octombrie, aceasta ar fi încasat personal încă 2.000 de lei.

În plus, inculpata ar fi cerut alți 1.500 de lei, precum și sume suplimentare care nu au fost individualizate, însă acești bani nu i-au mai fost remiși.

În schimbul sumelor solicitate, femeia ar fi promis că va interveni pentru crearea aparenței că beneficiarul diplomei a frecventat cursurile, a promovat examenele și a redactat lucrarea de licență.

Procurorii nu au găsit dovezi că angajați ai universității ar fi fost implicați

Din verificările efectuate până în prezent nu rezultă că inculpata ar fi făcut demersurile promise.

Mai mult, persoana pentru care urma să fie obținută diploma nu figurează în evidențele Universității „Nicolae Titulescu”, iar instituția nu a emis un asemenea document pe numele său.

Parchetul precizează că nu există probe care să indice implicarea vreunui angajat al universității în presupusa activitate infracțională.

Ancheta a pornit de la o sesizare făcută de un jurnalist

Dosarul penal a fost deschis în urma unei sesizări formulate de un jurnalist al postului Antena 1, care a obținut primele informații în cadrul unei investigații jurnalistice.

La 12 noiembrie, femeia a fost reținută pentru 24 de ore, iar procurorii au solicitat arestarea sa preventivă.

Judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București a respins însă propunerea și a dispus plasarea inculpatei sub control judiciar pentru 60 de zile.

Cercetările continuă la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare.